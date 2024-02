Lang Son étoffe son offre touristique tranfrontalière

Ces derniers temps, la province de Lang Son (Nord) a approfondi sa coopération avec la Chine et a développé ses produits touristiques transfrontaliers.

Le 1er janvier 2024, les représentants de la province de Lang Son accueille la première délégation de touristes étrangers de l’année. Photo: VOV

Elle a donné la priorité à l’investissement dans les infrastructures et à l’exploitation des produits touristiques dans la zone frontalière, contribuant ainsi à son développement socio-économique.

Déterminant que le tourisme frontalier disposait d’un grand potentiel, elle s’est concentrée sur le perfectionnement des infrastructures, comme les routes, le réseau électrique national et les technologies de l’information.

Elle a créé des centres de services et des sites touristiques et a introduit des reliques historiques et culturelles et des sites pittoresques à la frontière tels que la zone commémorative du camarade Hoang Van Thu, le temple Mère de Dong Dang, la stèle de Thuy Mon Dinh, et les reliques de la forteresse de Dong Dang dans les programmes touristiques.

Au cours des deux premiers mois de 2024, elle a accueilli plus de 761.000 visiteurs, soit une augmentation de 13,3% par rapport à la même période de 2023, dont plus de 22.000 visiteurs étrangers, les revenus du secteur touristique ont été estimés à plus de 540 milliards de dongs.

Les visiteurs peuvent prendre des photos sur le chemin de patrouille frontalière depuis le poste-frontière de Chi Ma à Loc Binh jusqu’à Bac Xa à Dinh Lap, où se trouvent de nombreux monuments et paysages majestueux. Ils peuvent aussi faire le circuit Lang Son-Dong Dang-Huu Nghi-Tan Thanh ou celui de Lang Son-Pingxiang en Chine en une journée. Ils ont aussi la possibilité de faire des achats au marché frontalier de Tan Thanh à Van Lang.

Selon Luu Ba Mac, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de Lang Son, les investissements dans les infrastructures, le développement et l’exploitation des produits touristiques, des itinéraires et des attractions touristiques dans la zone frontalière ont créé des produits touristiques originaux et compétitifs, ce qui apporte une contribution importante au développement socioéconomique et culturel, au renforcement de la coopération internationale et à la garantie de la sécurité et de la défense locales.

Il a déclaré que sa localité renforcera la promotion des investissements et de ses produits touristiques, en particulier en coopérant avec la province du Guangxi en Chine pour investir dans la Zone de coopération touristique frontalière de Tan Thanh (Vietnam) - Po Chai (Chine) avec diverses activités telles que la visite, la recherche, les achats et le divertissement.

Lang Son renforcera également la transformation numérique dans les activités touristiques frontalières et élaborera un mécanisme d’échange et de coopération régulier avec la province du Guangxi dans l’organisation d’activités, la gestion des visiteurs et le développement de produits touristiques, a-t-il indiqué. – NDEL/VNA/VI