Lancement du concours de photos et de vidéos "Happy Vietnam" 2023

Le Département de l'information extérieure du ministère de l'Information et de la Communication a lancé le 15 juin un concours de photos et de vidéos 2023 pour vulgariser les réalisations du pays en matière de développement socio-économique et culturel et de protection des droits de l'homme.

Le concours "Happy Vietnam" 2023 est ouvert aux Vietnamiens et aux étrangers du monde entier. Photo: Comité d'organisation

Le concours, ayant pour thème "Happy Vietnam", vise également à diffuser les valeurs humaines, l'empathie et la préoccupation de la communauté pour tous, en particulier les plus démunis, avec le désir de "ne laisser personne de côté".

Les œuvres participant seront une source d’archives vraies et vivantes, reflétant de belles images du Vietnam.

C'est aussi une opportunité pour les amis vietnamiens et internationaux d'outre-mer d'avoir une meilleure compréhension du Vietnam et de sa culture, tout en se donnant la main pour construire un pays heureux et prospère.

Les candidats peuvent soumettre des œuvres en ligne sur l’adresse: https://happy.vietnam.vn du 15 juin au 15 septembre.

Les organisateurs remettront plus de 26 prix d'une valeur totale de plus de 400 millions de dôngs (17.000 dollars).