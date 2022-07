Lancement d'un clip vidéo pour une promotion élogieuse du tourisme de Quang Nam

Un clip vidéo en anglais intitulé "Discover Quang Nam Beyond Hoi An" a été lancé, en vue de présenter au public national et étranger les destinations attrayantes, la culture, la gastronomie et le tourisme maritime de cette province du Centre.

Ce clip vidéo est affiché sur le site : www.visitquangnam.com; les réseaux sociaux Facebook https://www.facebook.com/visitquangnam et Instagram.

Le site : www.visitquangnam.com est développé conjointement par le groupe Thiên Minh (TMG) et le service provicial de la Culture, des Sports et du Tourisme, en vue de présenter des options locales de tourisme vert et durable, de fournir aux visiteurs des informations sur le visa, la météo et le trafic…

Le lancement de ce clip vidéo rentre dans le cadre des activités de l'Année nationale du tourisme 2022.

La province de Quang Nam a été sélectionnée pour accueillir la cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du tourisme 2022.

L'Année du tourisme national - Quang Nam 2022, sur le thème "Quang Nam - Destination de tourisme vert" constitue une opportunité pour l'industrie sans fumée de se redresser et de se développer dans la nouvelle situation. Les activités de cette année contribuent à améliorer l'image, la position et la marque touristique du Vietnam, de la province de Quang Nam en particulier, à créer une marque touristique typique pour cette localité.

Photo : VNA

Les principales activités de l'Année nationale du tourisme 2022 visent à la promotion d'un tourisme vert, sûr, civilisé et convivial.

Quang Nam développe actuellement des villages artisanaux associés au développement du tourisme tels que le village des cocotiers de Cam Thanh, le village des légumes de Tra Que, le village de la poterie de Thanh Ha, le village touristique communautaire de My Son, le voyage pour explorer des montagnes à l'ouest, la découverte de l'identité culturelle des minorités ethniques...

Au premier semestre de 2022, la province a accueilli près de 2,5 millions de touristes.

En décembre 2021, Quang Nam a publié un ensemble de critères de tourisme vert avec le soutien du Programme suisse de tourisme durable (SSTP-Swiss Sustainable Tourism Programme), basé sur la référence à 25 ensembles de critères internationaux de tourisme durable et aussi en conformité aux conditions locales. -VNA!VI