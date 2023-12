L’ambassadeur vietnamien en Chine souligne l’importance de la prochaine visite au Vietnam du dirigeant chinois Xi Jinping

A l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et de son épouse, du président vietnamien, Vo Van Thuong, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et son épouse effectueront une

visite

d’Etat au Vietnam les 12 et 13 décembre.

Lors d’une interview accordée à la presse, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a indiqué qu’il s'agirait de la troisième visite au Vietnam de Xi Jinping en tant que chef du PCC et de l'État chinois, laquelle aura lieu dans le contexte de célébration par les deux pays du 15e anniversaire de l'établissement de leur partenariat de coopération stratégique intégral. Elle sera une illustration de l’importance accordée aux relations bilatérales par le PCC, l'État chinois et du dirigeant Xi Jinping

Les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays discuteront en profondeur des orientations majeures et globales pour l'approfondissement et l'amélioration du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine. Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam attachent une grande importance à cette visite et réserveront au secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, une réception spéciale, pleine d'amitié et de camaraderie fraternelle, a déclaré Pham Sao Mai.

Rappelant la visite officielle en Chine du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, les 30 octobre et 1er novembre 2022, l’ambassadeur vietnamien a souligné qu’elle avait créé une forte impulsion pour que les deux pays consolident constamment leurs relations de voisinage amical et leur coopération intégrale, créant ainsi une base favorable pour amener les relations à une nouvelle étape de développement intégral et durable.

Concernant les relations politiques, des échanges et des contacts étroits de haut niveau ont eu lieu, apportant une contribution importante au renforcement de la confiance politique, a précisé Pham Sao Mai.

La coopération économique et commerciale continue d'être un point positif dans les relations entre les deux pays, a-t-il ajouté, précisant que le commerce bilatéral au cours des 10 premiers mois de l'année avait atteint 139,2 milliards de dollars (185 milliards de dollars selon les données des douanes chinoises).

En ce qui concerne l'investissement, au cours des 11 premiers mois de 2023, la Chine a investi 3,06 milliards de dollars au Vietnam, représentant 18,7% du total des investissements étrangers nouvellement autorisés, se classant au 4e rang parmi les investisseurs étrangers dans le pays, mais en tête en nombre de nouveaux projets (représentant 22,1%), a-t-il poursuivi.

La coopération dans d'autres domaines tels que le tourisme, la culture et l'éducation continue de progresser.

La paix et la stabilité sont maintenues à la frontière terrestre

Vietnam-Chine

. Les deux parties collaborent étroitement dans la mise en œuvre des documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine. Sur la question maritime, les deux parties sont parvenues à une perception commune sur le contrôle de manière adéquate des désaccords et le maintien de la paix et de la stabilité en mer conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, ainsi que la promotion active des mécanismes de négociation sur les questions maritimes, la mise en œuvre pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et les efforts d'élaborer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

En outre, les deux parties se coordonnent activement au sein de forums multilatéraux pour promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde, ainsi que le rôle central de l'ASEAN et le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Dans le contexte actuel de relations bien développées entre les deux pays, la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois,

Xi Jinping

, créera certainement davantage de motivation pour approfondir et élever le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine, créant des bases permettant aux organes vietnamiens et chinois de tous niveaux d'approfondir et d'élargir activement leur coopération, apportant des avantages pratiques aux deux Partis, aux deux pays et aux deux peuples, a estimé Pham Sao Mai.

Selon le diplomate, afin de promouvoir davantage le potentiel et les avantages des relations bilatérales, il est nécessaire aux deux pays de se coordonner étroitement pour mettre pleinement et sérieusement en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, ainsi que les accords bilatéraux, contribuant à renforcer la confiance politique, et de travailler ensemble pour résoudre les difficultés et les obstacles, promouvoir et améliorer la qualité de la coopération substantielle dans tous les domaines.

Pham Sao Mai s’est enfin déclaré convaincu que sur la base des avantages, des potentiels, des besoins et des fondements solides des relations bilatérales, avec la détermination et les efforts communs des deux Partis, des deux pays et des deux peuples, le partenariat de coopération stratégique intégral se développerait fortement dans l'avenir, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.-VNA/VI