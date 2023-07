L’ambassadeur français Nicolas Warnery à l’honneur

Dans l'après-midi du 17 juillet, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des Organisations d'Amitié du Vietnam (VUFO), a remis l’insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, pour ses contributions à la consolidation et au renforcement des relations entre les deux pays.

Lors de la cérémonie, l’ambassadrice Nguyen Phuong Nga a affirmé que l'ambassadeur Nicolas Warnery avait activement contribué au renforcement des bonnes relations entre les deux pays dans tous les domaines, dont la politique, l'économie, la culture, l'éducation, les sciences et technologies, les échanges entre Vietnamiens et Français, ainsi que la coopération décentralisée. Elle a notamment insisté sur la coopération entre le Vietnam et la France dans le domaine de la culture et de la préservation du patrimoine, laquelle est, selon elle, une réalisation remarquable pendant le mandat de l'ambassadeur Nicolas Warnery.

L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga s’est déclarée convaincue que, dans les temps à venir, en ses nouvelles qualités, l'ambassadeur Nicolas Warnery continuerait de contribuer à l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Affirmant son honneur de recevoir l’insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations", l'ambassadeur Nicolas Warnery a déclaré que la France souhaitait toujours renforcer sa coopération avec le Vietnam.-VNA/VI