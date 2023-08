La présidente du Sénat belge termine sa visite officielle au Vietnam

La présidente du Sénat belge, Stephanie D'Hose, et le président de l'AN, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



La présidente du Sénat belge

, Stephanie D'Hose, a quitté Ho Chi Minh-Ville le 29 août, concluant sa visite officielle au Vietnam à l'invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue.

Pendant son séjour, la dirigeante belge a rencontré le président Vo Van Thuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Elle s'est entretenue avec le président de l'AN Vuong Dinh Hue et a eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Elle s’est également rendue dans les provinces de Quang Tri, Thua Thien-Hue (au Centre) et à Ho Chi Minh-Ville (au Sud), et a examiné la situation de certains projets menés dans le cadre de la coopération entre le Vietnam et la Belgique.

Stephanie D'Hose est l'invité belge de plus haut rang que le Vietnam a accueilli en 2023, dans le contexte que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 5e de leur partenariat stratégique dans le domaine agricole.

A cette occasion, les dirigeants des deux parties ont convenu d'accélérer les projets et programmes de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'investissement, du commerce, de la réponse au changement climatique, de la transition numérique et de l'économie verte.., tout en augmentant les échanges entre les peuples et les activités culturelles.

Les deux parties ont convenu de chercher à profiter au mieux des avantages de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) pour porter le commerce bilatéral à 7 milliards de dollars ces 2-3 prochaines années.

Le président de l'AN vietnamienne a demandé au Parlement belge d’accélérer le processus de ratification de l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA).

Le Vietnam et la Belgique ont également convenu d'accroître les échanges de délégations de haut niveau, de promouvoir le mécanisme de consultation et le soutien mutuel dans les forums parlementaires multilatéraux, tout en se coordonnant pour réaliser les objectifs de développement durable...