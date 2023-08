La présidente du Sénat belge se rend à Quang Tri

Le 23 août, la présidente du Sénat belge, Stephanie D'Hose, s’est rendue dans la province de Quang Tri (Centre).

La présidente du Sénat belge Stephanie D'Hose à une activité de sensibilisation de lutte contre les violences basées sur le genre au collège de Huc. Photo : VNA



Selon Hoang Nam, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Tri, ces dernières années, cette localité a bénéficié d’assistances d’ONG et d'organisations internationales et d’autres pays, dont le gouvernement belge, pour mettre en œuvre de nombreux projets et programmes pour régler les conséquences de la guerre et des catastrophes naturelles, soutenir les victimes des bombes, des mines et de l'agent orange.

Hoang Nam a émis le souhait que Quang Tri continue à bénéficier du soutien du gouvernement belge dans ses efforts visant à surmonter les conséquences de la guerre, à accélérer le développement socio-économique et à soutenir les moyens de subsistance des victimes des mines terrestres, de l’agent orange…

La présidente du Sénat belge a affirmé qu'après cette visite, de nombreuses délégations belges se rendraient au Vietnam avec le désir de promouvoir les relations avec le Vietnam. En outre, une résolution sur le soutien aux victimes de l'agent orange/dioxine au Vietnam devrait être approuvée par la Chambre des représentants belge.

En 2022, le gouvernement belge, par l'intermédiaire de l'organisation VVOB, a parrainé la mise en œuvre d’un projet visant à améliorer les capacités des administrateurs scolaires et des enseignants dans des écoles maternelles à Quang Tri, améliorant ainsi la qualité de l'éducation pour plus de 27.000 enfants. Ce projet est mis en œuvre de 2022 à 2026 dans les districts montagneux de Dakrong et Huong Hoa.

Le même jour, la présidente du Sénat belge et sa suite ont visité un village de groupes ethniques dans la commune de Huc, district de Huong Hoa.