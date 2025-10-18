La Pologne devient le 19ᵉ pays de l’UE à ratifier l’EVIPA avec le Vietnam

Le 17 octobre 2025 au matin, la Diète polonaise (Chambre basse) a procédé au vote et adopté, à l’unanimité avec 422 voix sur 422, le projet de loi présenté par le gouvernement polonais visant à ratifier l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA).



L’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Ha Hoang Hai, a assisté à la séance plénière de la Diète polonaise à l’invitation du président de la Diète, Szymon Hołownia.



Auparavant, lors de la première séance de discussion du 9 octobre 2025, la Commission des affaires étrangères et la Commission des affaires de l’Union européenne avaient déjà approuvé le projet de loi à 100 %.



Après l’approbation par la Diète, l’accord devrait être adopté par le Sénat et soumis à la signature du président polonais, Karol Nawrocki, d’ici la fin du mois d’octobre. La Pologne deviendra ainsi le 19ᵉ pays sur les 27 États membres de l’UE à ratifier l’EVIPA.

Vote unanime de la Diète polonaise en faveur de la ratification de l’accord. Photo: VGP



Le vote unanime de la Diète polonaise en faveur de la ratification de l’accord démontre la volonté de l’ensemble des partis et forces politiques du pays de renforcer la coopération avec le Vietnam, partenaire important de premier plan de la Pologne en Asie du Sud-Est. Il s’agit également d’un résultat de la mise en œuvre de l’accord de haut niveau conclu entre les deux pays lors de la visite officielle en Pologne du Premier ministre Pham Minh Chinh en janvier 2025, au cours de laquelle la Pologne avait convenu d’achever la procédure de ratification de l’EVIPA en 2025.



La ratification de l’EVIPA par la Pologne revêt une signification importante pour les relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Pologne, à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1950–2025). Elle contribue à porter les relations bilatérales à un nouveau palier, en donnant un nouvel élan à la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement.-VNA/VI