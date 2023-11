La place de la tour Nghinh Phong remporte le prix du paysage urbain asiatique

La tour Nghinh Phong est l'un des symboles du tourisme de la ville de Tuy Hoa. Photo: VNA

La place de la tour Nghinh Phong, située à la ville côtière de Tuy Hoa (province de Phu Yen), est le seul représentant de l'Asie du Sud-Est à avoir reçu le prix des Asian Townscape Awards (ATA) lors d'une récente cérémonie tenue à Busan, en République de Corée.

Les Asian Townscape Awards est un prix international créé en 2010 par la coordination de quatre organisations liées à l'architecture, à l'urbanisme et aux établissements humains dans la région Asie-Pacifique. Ces prix ont été décernés à neuf projets dans cinq pays à savoir le Japon, la Chine, la République de Corée, le Sri Lanka et le Vietnam.

Les œuvres et projets gagnants sont évalués selon 5 critères à savoir coexistence harmonieuse avec l'environnement ; sécurité, commodité et durabilité ; respect de la culture et histoire régionales ; haute qualité artistique ; contributions au développement local, capacités à devenir des modèles pour d'autres villes.

Parmi les récents lauréats vietnamiens figurent le marché flottant de Can Tho dans le delta du Mékong, la vieille ville de Hoi An, la zone urbaine de Da Nang, la rue des fresques murales de Hanoï et la place Nguyen Tat Thanh à Tuyên Quang.

Ouverte en 2021, la place de la tour Nghinh Phong est un nouveau symbole touristique de la province de Phu Yen. Située à la jonction des rues Nguyen Huu Tho et Doc Lap dans la ville de Tuy Hoa, elle couvre près de 7.200 m². La tour carrée s'inspire de la zone côtière locale de Ghenh Da Dia, connue pour ses colonnes rocheuses imbriquées et influencée par les ancêtres légendaires Lac Long Quan et Au Co.

La tour comporte deux hautes colonnes de pierre à 35 et 30 mètres, représentant Lac Long Quan et Au Co. Cinquante blocs de pierre empilés à leur base symbolisent la légende des 100 œufs qui ont éclos donnant naissance aux premiers Vietnamiens.