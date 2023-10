La mode pour faire rayonner à travers le monde la culture vietnamienne

Bien que le Vietnam soit l’un des principaux exportateurs de vêtements et de produits textiles au monde, des défis majeurs se profilent lorsqu’il s’agit d’expédier à l’étranger des tissus et des costumes porteurs de l’identité culturelle vietnamienne.

Briller internationalement via la mise en culture de la mode. Ici, une collection de ao dai (tunique traditionnelle des Vietnamiens) du styliste Adrian Anh Tuan (Photo : baovanhoa.vn)

Qualifiant le tissu traditionnel de limitation, la styliste Thuy Nguyên, qui a plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie de la mode, a déclaré qu’en raison du manque de diversité, le tissu traditionnel ne parvient pas à trouver la faveur des créateurs.

La styliste a déclaré qu’elle donne la priorité aux matériaux traditionnels vietnamiens lors de la création d’un design haut de gamme et qu’elle fait toujours de son mieux pour insuffler l’artisanat traditionnel à la mode moderne.

Quant à elle, les costumes ne sont pas seulement des ensembles de vêtements, mais aussi une illustration vivante de la compréhension de la culture traditionnelle et de l’amour des porteurs pour les histoires traditionnelles.

Par ailleurs, le styliste Huu Anh Zoner a souligné que les différences culturelles entre l’Asie et l’Europe rendent difficile l’entrée des tenues vietnamiennes aux identités traditionnelles sur les marchés européens.

Cependant, des opportunités se présenteront si les créateurs de mode sont capables d’élaborer des stratégies spécifiques à long terme, a-t-il estimé.

L’étude de marché est importante, a-t-il souligné, suggérant que les communautés vietnamiennes d’outre-mer sont des clients potentiels.

Les exportateurs devraient se concentrer sur ce marché de niche, car les Vietnamiens sont extrêmement fiers de leur culture nationale, a expliqué Huu An.

Le créateur de robes longues Song Toan a déclaré que 30% de ses clients sont des étrangers, qui connaissent ses produits via Instagram.

Dans le contexte de mondialisation et de développement économique croissant, le Vietnam cherche à développer ses industries culturelles comme un atout stratégique pour la coopération diplomatique et internationale, qui contribuent à mettre en valeur l’identité du pays.

L’«industrie culturelle» est un terme générique désignant l’ensemble des acteurs impliqués dans la création, la production, la distribution et la consommation de produits culturels ou créatifs et dans la protection de la propriété intellectuelle.

La mode fait partie des douze fers de lance d’une stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam d’ici 2030 avec une vision jusqu’en 2030 publiée par le Premier ministre en 2016.