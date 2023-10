La meilleure joueuse de badminton vietnamienne entre dans le top 20 mondial

La meilleure joueuse de badminton vietnamienne, Nguyen Thuy Linh, a franchi une étape historique le 24 octobre en entrant pour la première fois dans le top 20 du classement mondial de la Fédération mondiale de badminton (BWF).

La meilleure joueuse de badminton vietnamienne, Nguyen Thuy Linh. Photo: VNA

Selon le dernier classement de la BWF, Nguyen Thuy Linh totalise 45.550 points, gagnant quatre places, passant de la 24e à la 20e place mondiale, le classement le plus élevé atteint jusqu'à présent pour cette joueuse née en 1997 et originaire de la province septentrionale de Phu Tho.

Au classement des qualifications pour les JO de Paris 2024, elle s'est également hissée à la 15e place dans la catégorie simple dames, faisant partie du groupe des joueuses éligibles pour participer aux JO. Cependant, la liste définitive des participants ne sera confirmée qu'en avril 2024. La joueuse vietnamienne devra donc continuer à participer aux tournois internationaux pour maintenir son haut classement et atteindre son objectif de décrocher son billet pour Paris.

Après la conclusion des Jeux asiatiques 2023 (ASIAD), Nguyen Thuy Linh a participé à une série de tournois, atteignant les quarts de finale de l'Arctic Open et le deuxième tour de l'Open du Danemark. Elle devrait affronter Chen Yu Fei à Roland Garros 2023 le 25 octobre.