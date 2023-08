La lutte anti-corruption ne doit pas être affectée par des pressions extérieures

Le Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité a tenu mercredi 16 août à Hanoi sa 24e session sous la présidence du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong prend la parole lors de la 24e session du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité. Photo : VNA

L’événement a passé en revue les réalisations du Comité de pilotage central au cours du premier semestre 2023 et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines depuis le début du 13e mandat du Parti, et a identifié les tâches centrales pour les mois restants et au-delà.

Dans ses remarques, le chef du Parti a indiqué qu’au cours du premier semestre de 2023 et depuis le début du 13e mandat, le Comité de pilotage central n’a cessé de rénover ses activités pour devenir plus méthodologique et efficace. Des orientations fortes ont été données dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, garantissant des résultats complets aux niveaux central et local. Cela contribue à la l’édification et au remodelage du Parti, à la stimulation du développement socio-économique national et à l’obtention du soutien du public et de la haute évaluation des organisations internationales.

Pour les mois restants de 2023 et au-delà, il a exigé un examen constant de la prévention et du contrôle de la corruption et des pratiques malsaines, affirmant que la lutte doit rester résolue, persistante et ne pas être affectée par des pressions extérieures.

Le leader a demandé aux organes compétents de perfectionner leur appareil, de promouvoir leur caractère et leurs capacités, de renforcer la coordination avec les localités à cet égard et d’élaborer des politiques et des réglementations pour prévenir précocement et de loin la corruption et les pratiques malsaines.

Dans l’immédiat, les membres du Comité de pilotage central doivent donner le bon exemple et prendre l’initiative dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a noté le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Lors de la réunion, le Comité de pilotage central a demandé aux comités et aux organisations du Parti et aux organes compétents d’accélérer l’élaboration et le perfectionnement des règles contre la corruption et les pratiques malsaines, avec l’accent mis sur les réglementations sur le contrôle du pouvoir et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans les domaines à haut risque de corruption, ainsi que la protection des dénonciateurs.

Il a exhorté à remédier aux lacunes identifiées des mécanismes, des politiques et des lois ; à achever l’amendement des lois foncière, sur les enchères, les établissements de crédit et le commerce immobilier, ainsi que d’autres relatives à la lutte contre la corruption et la négativité; et à élaborer rapidement une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption jusqu’en 2030.

Le Comité de pilotage central a ordonné d’accélérer la vérification, l’enquête, la poursuite et le jugement des cas graves et compliqués de corruption et de négativité qui attirent l’attention du public.

Les comités et les organisations du Parti et les agences compétentes doivent renforcer l’examen, la surveillance, l’inspection et l’audit dans les domaines à haut risque de corruption, traiter de manière approfondie les actes répréhensibles commis par les organisations et les membres du Parti impliqués dans les affaires suivies par le Comité de pilotage central, et continuer à envisager la révocation et le réaménagement des postes des fonctionnaires sanctionnés conformément aux directives du Politburo, a-t-il noté.

Le Comité de pilotage central a exigé une communication et une éducation accrues parmi les cadres, les membres du Parti et le public tout en promouvant davantage le rôle du Front de la Patrie du Vietnam, de ses organisations membres, de la presse et du peuple dans la lutte contre ce fléau.

Il a également demandé aux comités et aux organisations du Parti et aux agences compétentes de continuer à améliorer les performances des comités de pilotage provincial, d’éradiquer catégoriquement la petite corruption et d’apporter des améliorations plus fortes dans la lutte au niveau local.