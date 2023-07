La FIG aidera les gymnastes vietnamiennes à atteindre de nouveaux sommets

La Fédération internationale de gymnastique (FIG) espère aider les gymnastes vietnamiennes à atteindre de nouveaux sommets et éventuellement à décrocher une médaille aux Jeux olympiques d'été de 2028 à Los Angeles, aux États-Unis.Le président de la FIG Morinari Wantanabe a exprimé cette volonté lors d'une séance de travail avec Dang Ha Viet, vice-président du Comité national olympique du Vietnam et directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, le 4 juillet à Hanoï.Le responsable de la FIG a en outre affirmé que sa visite visait à aider le Vietnam à développer le Parkour, car le pays avait beaucoup de potentiel pour développer ce type de sport.

Un gymnaste vietnamien. Photo: VNA