La cérémonie d'accueil du Premier ministre singapourien en visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dans la matinée du 28 août, au Palais présidentiel à Hanoï, une cérémonie d'accueil de son homologue singapourien Lee Hsien Loong qui effectue une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 août.

Après la cérémonie d’accueil solennelle, les deux Premiers ministres se sont entretenus.

Avant leur entretien, les deux Premiers ministres ont visité une exposition de photos sur l'homme et la nature du Vietnam et les relations Vietnam-Singapour, organisée par l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) et le Bureau gouvernemental.

Plus tôt dans la matinée du 28 août, le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, est allé déposer une gerbe de fleurs et rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.