La Camp d’été "Village dans la rue"2023 en Allemagne

L'Association des étudiants vietnamiens en Allemagne (SiviDuc), en collaboration avec l'Association des étudiants vietnamiens à Francfort, a organisé du 11 au 13 août le Camp d'été 2023, sur le thème "Village dans la rue".

Photo: VNA

La série d'événements artistiques et sportifs passionnants qui s'est déroulée pendant trois jours a attiré des centaines de jeunes vietnamiens vivant en Allemagne et de jeunes Allemands d’origine vietnamienne.

Lors de la soirée de gala du camp, tenue le 12 août au centre d'événements Volkshaus Enkheim à Francfort, le professeur agrégé et Dr. Phan Quang Van, premier secrétaire chargé de la coopération éducative et de la gestion des étudiants étrangers à l'ambassade du Vietnam en Allemagne, a souligné que ces activités contribueraient positivement à la diffusion des valeurs traditionnelles ainsi que de l'esprit de la jeunesse vietnamienne en Allemagne et en Europe en général.

Il a ajouté que ces dernières années, les activités des associations d'étudiants vietnamiens en Allemagne sont devenues de plus en plus approfondies, et étroitement associées à la promotion et à la préservation de l'identité culturelle nationale.

Le président de la SiviDuc, Trinh Hoang Long, a déclaré que les activités dans le cadre du camp contribueraient à renforcer les liens et la cohésion entre les jeunes, à promouvoir l'intégration de nouveaux étudiants vietnamiens en Allemagne et à aider les jeunes Allemands d’origine vietnamienne à aimer davantage la langue de leur pays d'origine.

Le représentant de l'ambassade du Vietnamien en Allemagne a également remis des satisfecit à des jeunes ayant eu des réalisations exceptionnelles dans les études, la recherche ou les mouvements de la jeunesse au cours de l'année scolaire 2021-2023.