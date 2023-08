La 25e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale s’ouvre

La 25e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) de la 15e législature s’est ouverte ce lundi, 14 août à Hanoï sous l’égide du président de l’AN Vuong Dinh Huê.

Le président de l’AN Vuong Dinh Huê prend la parole. Photo : VNA

Cette réunion se tiendra en deux phases, du 14 au 18 août et du 24 au 26 août à Hanoi, a déclaré le président de l’AN Vuong Dinh Huê, dans son discours d’ouverture.

Il s’agit de la réunion ayant le plus grand nombre de contenus à traiter depuis le début de cette année avec 21 contenus, axés sur la supervision, la législation et d'autres questions importantes, a-t-il estimé.

Lors de cette réunion, le Comité permanent de l'AN donnera des avis sur le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur la vente aux enchères immobilières, le projet de Loi sur l'assurance sociale (modifié); le projet de Loi sur l'industrie pour la défense, la sécurité et la mobilisation industrielle.

Il rendra également des avis sur l'explication et l'élaboration des projets de lois (amandés) sur les ressources en eau, l'identité citoyenne, les télécommunications, l'immobilier, le foncier et le logement.

Dans le même temps, il examinera l'approbation de la proposition du Premier ministre sur la nomination des ambassadeurs vietnamiens au cours de la période 2023-2026, et le projet de Résolution relatif aux recouvrements découverts lors de l'inspection.

Lors de la réunion, le Comité permanent de l'AN organisera des activités d'interpellation aux ministres de la Justice et de l'Agriculture et du Développement rural. La séance de questions-réponses sera retransmise en direct. Seront abordées de nombreuses questions importantes telles que les exportations de produits agricoles, le «carton jaune» imposé par la Commission européenne aux produits aquatiques vietnamiens ou encore la sécurité alimentaire.

Après le discours du président de l’AN Vuong Dinh Huê, le Comité permanent de l'AN a rendu des avis sur l'explication et l'élaboration du projet de Loi (amandé) sur les ressources en eau.