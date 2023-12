L'e-commerce ouvre des opportunités de croissance mondiale pour les entreprises vietnamiennes

Dans le cadre de la Conférence sur la connexion de l'offre et de la demande entre Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités en 2023, en cours dans la ville, le service municipal de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec un certain nombre de plateformes e-commerce, a organisé une série de séminaires sur le thème « E-commerce transfrontalier : opportunités de croissance mondiale pour les entreprises vietnamiennes».

Des experts et des représentants de plateformes

e-commerce

se sont concentrés sur la mise à jour des informations sur la vente en ligne transfrontalière, les mesures efficaces pour augmenter les ventes et saisir les besoins des clients à l'aide du Big Data.

Selon Pham Trang Dai, une gestionnaire d'Amazon Global Selling Vietnam, avec une croissance du commerce électronique transfrontalier de 20% par an, le Vietnam se trouve dans le groupe des 5 pays ayant le taux de croissance de l'e-commerce le plus rapide au monde.

En 2023, la valeur des exportations des entreprises vietnamiennes via Amazon a augmenté de plus de 50%. Les principales catégories de produits vietnamiens sur Amazon comprennent notamment la maison, la cuisine, la santé, les vêtements, les produits cosmétiques... Les statistiques montrent également que des milliers de vendeurs vietnamiens font des affaires sur Amazon, avec 17 millions de produits vendus en 2023.

Le développement de plateformes e-commerce, la promotion de la connexion en ligne, la vente en ligne... aideront la production et les entreprises de nombreux pays dont le Vietnam à pénétrer plus efficacement les marchés nationaux et étrangers.-VNA/VI