L'ambassadrice du Vietnam en Argentine souligne l'importance de la Victoire de Dien Bien Phu

La victoire de Dien Bien Phu est la victoire du patriotisme et de l'esprit indomptable et héroïque du peuple vietnamien forgé tout au long de milliers d'années de son histoire, a affirmé l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, Ngo Minh Nguyet.

A l'occasion du 70ème anniversaire de la Victoire de la bataille de Dien Bien Phu, la diplomate vietnamienne Ngo Minh Nguyet a accordé une interview à la presse, dans laquelle elle a souligné la grande importance de cet exploit pour le peuple vietnamien et pour le monde entier.

Le Résumé latino-américain de l'Argentine a cité le 23 avril la parole de Ngo Minh Nguyet sur sa page selon lesquels il y a 70 ans, après 56 jours de combats avec courage, intelligence et créativité, l'armée et le peuple vietnamiens ont triomphé des troupes françaises dans la bataille de Dien Bien. Phu, après avoir capturé tous les soldats ennemis et abattu 62 avions.

C'est la victoire de la résistance et de la tactique militaire indépendante, dirigée par le Parti communiste du Vietnam, dirigé par le président Hô Chi Minh, a souligné Ngo Minh Nguyet, qui a ajouté que sous l'appel du Parti communiste et de l'oncle Hô, le peuple vietnamien, des zones rurales aux zones urbaines, des terres montagneuses aux plaines, des jeunes aux vieux, avec patriotisme et héroïsme révolutionnaire, ils ont contribué aux ressources humaines et matérielles des forces armées sur le front de bataille.

Au cours de cette longue et ardue guerre de résistance, le peuple vietnamien a reçu un soutien fort et une aide précieuse de la part des pays frères, ainsi que des peuples opprimés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, notamment des trois pays d'Indochine et des mouvements de lutte des peuples progressistes dans le monde, y compris le peuple progressiste français, a souligné l'ambassadrice.

Concernant l'importance de l'exploit de la bataille de Dien Bien Phu, Ngo Minh Nguyet a déclaré que la victoire de Dien Bien Phu, point culminant de la guerre de résistance contre les colonialistes français, a jeté les bases décisives pour la signature de l'Accord de Genève sur la cessation de la guerre au Vietnam.

Cette victoire a forcé le gouvernement français et les partis participants à signer l'Accord de Genève pour suspendre la guerre au Vietnam le 21 juillet 1954 et a également marqué une nouvelle période révolutionnaire, conduisant le Nord Vietnam à la transition vers le socialisme, servant d'arrière-garde solide pour l'oeuvre de la lutte pour la libération totale du Sud et la réunification du pays.

Dans l'interview également publiée lundi dernier par El Popular, l'organe officiel du Parti communiste uruguayen, Ngo Minh Nguyet a déclaré qu'après le triomphe de Dien Bien Phu en 1954, le peuple vietnamien a continué à écrire une brillante épopée à Ho Chi Minh, consacrant de glorieuses victoires : la célèbre victoire “Hanoï - Dien Bien Phu aérien”, et la campagne historique de Ho Chi Minh en 1975, qui aboutit à la libération du Sud pour réunifier le pays.

A partir de ce moment, tout le peuple vietnamien, du Nord comme du Sud, s'est efforcé de construire le socialisme et de défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, a-t-elle poursuivi.

Le triomphe historique de Dien Bien Phu sera à jamais une source de fierté et d'encouragement qui encouragera le Parti tout entier, le peuple et l'armée à s'efforcer de mettre en œuvre avec succès le Programme d'édification de la nation dans la période de transition vers le socialisme, ainsi que la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui promeut et matérialise l'aspiration au développement d'un pays prospère et heureux, avec des revenus élevés au milieu du 21e siècle, a conclu l'ambassadrice vietnamienne. - VNA/VI