L'ambassadeur du Vietnam en France en visite de travail à Nevers

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a effectué les 1er et 2 avril une visite de travail à Nevers, une commune située dans le département Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté, à l'invitation du maire Denis Thuriot.

L'ambassadeur vietnamien a apprécié la coopération médicale entre l'hôpital Uong Bi de la province vietnamienne de Quang Ninh et l'hôpital Pierre Bérégovoy de Nevers, notamment dans la formation de médecins. Il a émis le souhait de reproduire ce modèle de coopération et de l'étendre à d'autres domaines d’atouts de Nevers comme l'industrie mécanique, la formation d’ingénieurs en mécanique et la transformation numérique.

De son côté, le maire Denis Thuriot a émis son espoir de renforcer la coopération entre Nevers et le Vietnam dans divers domaines, dont l’économie. En outre, selon lui, Nevers est prête à accueillir des étudiants vietnamiens. Pour le tourisme, il a affirmé que les touristes vietnamiens étaient toujours salués à Nevers.

Pour sa part, le préfet de la

Nièvre

, Michaël Galy, a déclaré que les deux parties devraient se concentrer sur des domaines clés tels que la santé, la formation, l'économie et le commerce.

Durant son séjour à Nevers, l’ambassadeur Dinh Toan Thang a visité plusieurs établissements économiques et de formation locaux. Selon lui, les entreprises et partenaires locaux apprécient tous la coopération avec le Vietnam. Les autorités locales souhaitent également encourager les entreprises de Nevers à rechercher des partenaires et à mettre en œuvre des projets au Vietnam.-VNA/VI