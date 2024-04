L'ambassadeur d'Algérie au Vietnam à l'honneur

L'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV) a remis l'Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur d'Algérie au Vietnam, Abdelhamid Boubazine, pour honorer ses contributions actives à la promotion des relations d’amitié et de coopération entre les peuples vietnamien et algérien, lors d’une cérémonie tenue le 22 avril à Hanoï.

Le président de l’UOAV, Phan Anh Son, a remarqué que pendant son mandat de plus de deux ans, les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et l'Algérie se sont développées de manière positive après une longue période d’interruption et la coopération en matière de commerce et d’investissement a connu des progrès notables.

Phan Anh Son a apprécié les contributions de l'ambassadeur algérien au renforcement de la solidarité et des échanges entre les deux peuples. Durant son mandat, le diplomate algérien s'est étroitement coordonné avec l'UOAV, l'Association d'amitié Vietnam-Algérie ainsi qu'avec des agences et organisations vietnamiennes pour organiser des activités visant à renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation et des échanges d’amitié tels que la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (28 octobre 1962), une exposition de photos sur les relations bilatérales.

L'ambassadeur a également soutenu le Théâtre dramatique du Vietnam dans la mise en scène et la présentation de la pièce « L'homme aux sandales de caoutchouc », une œuvre très célèbre sur l'Oncle Ho (alias le président Ho Chi Minh) du célèbre dramaturge algérien Kateb Yacine ; soutenu l'équipe de tournage du ministère vietnamien de la Défense pour se rendre en Algérie afin de réaliser le documentaire « Dien Bien Phu vu d'Afrique » pour commémorer le 70e anniversaire de la

Victoire de Dien Bien Phu

(7 mai 1954) ; participé activement aux activités organisées par l’UOAV et l'Association d'amitié Vietnam - Algérie...

Concernant la coopération décentralisée, l'ambassadeur a joué le rôle de passerelle directe pour achever la signature de l'accord de jumelage entre les provinces algérienne de Batna et vietnamienne de Dien Bien...

L'ambassadeur Abdelhamid Boubazine a déclaré qu'à son retour au pays, quel que soit son futur poste, il continuerait à déployer des efforts pour contribuer à l'amitié et à la coopération entre les peuples vietnamien et

algérie

