L'ambassade du Vietnam en Israël met en garde les citoyens contre le risque de conflit entre Israël et le Hezbollah

L'ambassade du Vietnam en Israël a publié dans la soirée du 23 juin une annonce conseillant à la communauté vietnamienne de promouvoir des mesures de sûreté et de sécurité, dans le contexte des récentes menaces de conflit à grande échelle entre Israël et les forces du Hezbollah à la frontière nord avec le Liban.

Selon cette annonce, depuis le 11 juin 2024, les forces du Hezbollah ont tiré des centaines de missiles et lancé des drones, causant de pertes en vie humaine et en bien et des incendies dévastateurs dans de nombreuses zones du nord d’Israël. Parallèlement, Israël a également intensifié ses activités offensives sur le territoire libanais. La récente augmentation de l’ampleur et de l’intensité des attaques mutuelles et des représailles des deux parties a été avertie par la communauté internationale qu’elle pourrait conduire au risque d’un véritable conflit entre Israël et le Hezbollah.

Face à cette situation et pour assurer une sécurité absolue, l'ambassade du Vietnam en Israël recommande à la communauté vietnamienne en Israël de surveiller et mettre à jour régulièrement les informations israéliennes sur les médias locaux réputés, de limiter l’accès aux zones qui n’assurent pas la sécurité et la sûreté, aux zones risquant d’être attaquées par les forces du Hezbollah, en particulier le nord d’Israël, de respecter strictement les réglementations et instructions sur les mesures de sécurité et de sûreté de l'autorité locale ainsi que de dresser de manière proactive des plans pour assurer sa sécurité et celle de ses proches.

L'ambassade du Vietnam en Israël recommande également à la communauté de rester en contact régulier avec l'ambassade et fournit des numéros de téléphone et des adresses e-mail que la communauté peut contacter en cas d'urgence, de besoin de soutien et d'informations sur les plans de protection des citoyens.

Depuis octobre 2023, des escarmouches transfrontalières ne cessent d'avoir lieu entre Israël et le Hezbollah, faisant près de 400 morts au Liban et 28 morts en Israël. Plus récemment, les deux parties ont souvent publié des déclarations dures, montrant le risque d’un véritable conflit. -VNA/VI