L'ambassade du Vietnam au Bangladesh accorde la priorité à la protection des citoyens

L’ambassade du Vietnam au Bangladesh accorde toujours la priorité à la protection des citoyens dans le contexte des développements complexes dans ce pays d’Asie du Sud, a affirmé l’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyên Manh Cuong.

Il a noté qu’il y avait environ 200 expatriés vietnamiens dans différentes régions de ce pays, principalement dans la capitale Dacca et la ville de Chittagong. La communauté comprend des personnes mariées à des Bangladais et des étrangers vivant en permanence au Bangladesh ; des experts, des ingénieurs et des ouvriers hautement qualifiés travaillant pour les projets ; des hommes d'affaires et des représentant des entreprises vietnamiennes au Bangladesh, un groupe d’environ 10 étudiants de l’Université de femmes asiatiques de Chittagong, des touristes et des personnes venant explorer des opportunités commerciales dans ce pays, a indiqué l’ambassadeur.

Lorsque les manifestations ont éclaté en juillet, l’ambassade s’est coordonnée avec l’unité de liaison de la communauté pour diffuser des informations sur la situation, sur sa plateforme en ligne et sur le site Web de l’ambassade, en appelant à la vigilance et en fournissant la hotline de protection des citoyens, a précisé l’ambassadeur.

Alors que les troubles s'aggravaient avec l'imposition de couvre-feux par le gouvernement bangladais, la coupure d'Internet et la perturbation des lignes téléphoniques internationales, l'ambassade a chargé un cadre la mission de maintenir des contacts quotidiens avec la communauté afin de bien saisir la situation et de l'annoncer à la communauté. Cela était crucial car la plupart des Vietnamiens ne parlent pas la langue locale et étaient presque isolés du monde extérieur sans Internet.

En outre, l'ambassade a assuré la sécurité absolue de la vie et des biens de tout son personnel. À ce jour, elle n'a enregistré aucun citoyen vietnamien confronté à des incidents dangereux.

Bien que la situation se soit actuellement apaisée, elle reste volatile. Le gouvernement provisoire est toujours en formation, l'ambassade a exhorté la communauté vietnamienne à rester vigilante. Il est déconseillé aux citoyens vietnamiens de se rendre au Bangladesh sauf en cas d'absolue nécessité.

Pour obtenir de l'aide, les expatriés vietnamiens au Bangladesh peuvent contacter la hotline de protection des citoyens de l'ambassade au 880 171 159 5379. -VNA/VI