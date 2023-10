Jeux paralympiques asiatiques : le Vietnam décroche une médaille d’or, 10 d’argent et 9 de bronze

L'athlète vietnamien Pham Nguyen Khanh Minh décroche la médaille d'argent au 400 mètres dans la catégorie de handicap T12. Photo: VNA

Le 28 octobre, lors de la dernière journée de compétition des 4es Jeux paralympiques asiatiques 2023 (Asian Para Games 2023) à Hangzhou, en Chine, les athlètes vietnamiens ont remporté deux médailles d'argent et une médaille de bronze dans les épreuves d'athlétisme et d'échecs.



Plus précisément, l'athlète vietnamien Pham Nguyen Khanh Minh a décroché la médaille d'argent au 400 mètres dans la catégorie de handicap T12, tandis que son coéquipier Nguyen Ngoc Hiep a terminé troisième dans la catégorie de handicap T11 et remporté une médaille de bronze.



En échecs, dans la catégorie blitz, la Vietnamienne Nguyen Thi Hong (de la catégorie de handicap B2) a remporté la médaille d'argent individuelle en battant son adversaire iranienne Atefeh Naghavi Mandi.



Grâce à ces résultats, les joueurs d'échecs handicapés vietnamiens ont remporté un total de six médailles d'argent et quatre médailles de bronze lors de ce tournoi régional.



Après six jours de compétition, la délégation vietnamienne handisport a terminé les 4es Jeux paralympiques asiatiques avec une médaille d'or, dix médailles d'argent et neuf médailles de bronze, se classant à la 22e place au tableau des médailles jusqu'à 12h30 le 28 octobre.