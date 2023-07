L’ambassade de France au Vietnam, en coopération avec le service de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville, a organisé le 5 juillet la cérémonie d’inauguration des "cabanes à histoires" au Musée de Hô Chi Minh-Ville.

Il s'agit d'un dispositif de communication audio conçu au Vietnam en collaboration avec le Musée des Confluences de Lyon (France), dans le but de présenter au public des artefacts emblématiques des collections des musées de la ville.Ce programme fait partie du projet FSPI (Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain). La Direction de la coopération et des activités culturelles de l'ambassade de France mène des projets pilotes dans différentes régions du Vietnam.

Photo : VNA