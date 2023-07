Hương Việt Sinh cung cấp suất ăn bán trú an toàn cho 30 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn Tp. Hà Nội

Công ty TNHH Hương Việt Sinh được thành lập ngày 05/03/2012 với vốn đầu đầu tư khoảng 300 tỷ. Công ty đầu tư xây dựng 02 vùng trang trại rau an toàn trồng theo tiêu chuẩn Vietgap với diện tích gần 20 ha tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và Hệ thống nhà xưởng sản xuất, chế biến thực phẩm, suất ăn tại Tp.Hà Nội với diện tích gần 2000 m2 và 1200m2 tại Tp. Bắc Ninh.

Năm 2014, với tầm vóc và cách quản lý mới, Công ty Hương Việt Sinh trở thành đối tác tin cậy của 30 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn TP Hà Nội để cung cấp suất ăn cho các con học sinh, đáp ứng được kỳ vọng của các bậc phụ huynh có con em ăn bán trú tại trường. Khu nhà kính trồng Cải trong nhà kính của cty Hương Việt Sinh. Đại diện của tổ chức Nông lương thế giới Fao và chủ tịch Cty HVS và Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản Hà Nội kiểm tra chất lượng rau muống trồng trong nhà kính của cty ở tỉnh Bắc Ninh. Công nhân cty HVS đang rửa rau sục ozon chuẩn bị bữa ăn công nghiệp cho các trường trên địa bàn Hà Nội. 9Làm giò heo công nghiệp tại công ty Hương Việt Sinh. Với quy mô ngày càng lớn mạnh, Công ty Hương Việt Sinh chuyển trụ sở về Quận Long Biên – TP Hà Nội để xứng đáng với tầm vóc và vị thế. Năm 2019, Công ty Hương Việt Sinh trở thành đối tác cung cấp thực phẩm cho Văn phòng Chính phủ. Thời điểm hiện tại công ty đang cung cấp suất ăn bán trú cho 114 trường tại TP Hà Nội và TP Bắc Ninh

Bà Vũ Lan Sinh – Chủ tịch HĐQT cho biết, Từ năm 2019 đến nay, Công ty áp dụng Hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000 được Tổ chức UKAS Vương quốc Anh công nhận có giá trị trên toàn thế giới và thực hành tổ 5S theo tiêu chuẩn quốc gia của Nhật Bản trong công các quản lý chất lượng và vận hành hệ thống bếp ăn của Công ty.

Chữ tín được đặt lên hàng đầu, Bà Vũ Lan Sinh – Chủ tịch HĐQT khẳng định, để đảm bảo ATTP Công ty đã và đang thực hiện các biện pháp đồng bộ như nguồn thực phẩm để sản xuất, chế biến suất ăn đảm bảo an toàn theo mô hình khép kín và có đội ngũ kỹ sư nông nghiệp giám sát gieo trồng đúng theo quy trình. Đặc biệt, Đối với nguồn thực phẩm đậu phụ, giá đỗ, bún, bánh phở và các sản phẩm chế biến từ thịt đã được Tp. Hà Nội cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao.

Công nhân công ty Hương Việt Sinh đang chuẩn bị bữa ăn công nghiệp cho các trường trên địa bàn Hà Nội.

Suất ăn được đóng hộp chuyển trên thùng xe mát của công ty Hương Việt Sinh.

Bữa ăn cho các học sinh trường PTCS Dịch Vong, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội được cty TNHH Hương Việt Sinh chuẩn bị và triển khai vào 11h hàng ngày.

Đối với thực phẩm sau chế biến suất ăn, công ty có bố trí nhân sự nhân có chuyên môn lấy mẫu, bảo quản bằng dụng cụ chuyên dụng và dán tem lưu mẫu, lưu trữ theo quy định Bộ Y tế. Hiện tại Công ty Hương Việt Sinh đã đầu tư gần 40 xe ô tô chuyên dụng, thùng kín để vận chuyển thực phẩm, suất ăn đảm bảo an toàn đến với khách hàng. Toàn bộ hệ thống các nhà xưởng chế biến bếp ăn của công ty đều được đầu tư lắp đặt camera để đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn phục vụ hỗ trợ giám sát từ xa hoạt động giao nhận thực phẩm và chế biến suất ăn tại bếp./.