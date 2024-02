Ho Chi Minh-Ville

prévoit d'illuminer le ciel de la ville avec des feux d'artifice sur 11 sites lors du passage au

Nouvel An

lunaire 2024.

Tran The Thuan, directeur du Département municipal de la Culture et des Sports, a déclaré lors d'une réunion le 1er février qu'il y aurait un feu d'artifice à haute altitude sur deux sites et des spectacles à basse altitude sur les neuf autres.

Les spectacles pyrotechniques dureront 15 minutes du 9 février à minuit jusqu'à 00h15 le 10 février – premier jour de l'Année lunaire du Dragon. -VNA/VI