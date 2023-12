Hô Chi Minh-Ville renforce ses échanges avec Vientiane (Laos)

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyen Van Nen s'est entretenu le 11 décembre avec Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane.

Selon Nguyen Van Nen, les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville s'intéressent toujours au renforcement des échanges socio-économiques et culturels avec Vientiane et à la création de conditions favorables aux entreprises des deux localités pour promouvoir le commerce et apporter des bénéfices aux habitants des deux côtés. En outre, la ville accorde une attention à la sensibilisation de la jeune génération à l'histoire des relations d'amitié entre les deux Partis et les deux pays. Parallèlement, elle soutient toujours les fonctionnaires et les étudiants laotiens faisant des études sur son sol.

Pour sa part, Anouphap Tounalom a souligné que sa visite de travail dans la mégapole du Sud visait à resserrer la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, et à discuter des programmes de coopération concrets avec Ho Chi Minh-Ville pour les temps à venir.

Il a émis son souhait de recevoir le soutien de

Hô Chi Minh-Ville

dans l'élaboration et la mise en œuvre à titre d'essai du décret réglementant un mécanisme spécifique pour

Vientiane

.

Anouphap Tounalom a également proposé à Hô Chi Minh-Ville de continuer à soutenir Vientiane dans la mise en œuvre du projet de coopération pour développer des races de bovins de boucherie, la construction du Centre de protection sociale de Vientiane, et l'accélération des travaux de construction d'un Centre commercial et touristique entre les deux villes.

En outre, il a suggéré aux dirigeants de la mégapole du Sud de favoriser l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'amitié entre le 5e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville et l'arrondissement de Sikhottabong de Vientiane, après une suspension temporaire en raison de la pandémie de Covid-19. -VNA/VI