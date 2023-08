Ho Chi Minh-Ville prête à coopérer avec Israël dans l'innovation

Ho Chi Minh-Ville souhaite devenir la localité qui mettra en œuvre les contenus de coopération entre les gouvernements du Vietnam et d'Israël, en particulier dans le domaine de l'innovation et des technologies.

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (droite), reçoit le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie, Nir Barkat. Photo: VNA



Le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a fait cette déclaration en recevant le 14 août le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie, Nir Barkat, actuellement en visite de travail dans la ville.



Le responsable a affirmé que la mégapole du Sud vise à devenir un centre d'innovation régional et dispose suffisamment d'espace et de potentiels pour développer la coopération dans le domaine des technologies, de l'innovation et de l'entrepreneuriat avec des partenaires israéliens.

Phan Van Mai a proposé d'établir un accord entre Ho Chi Minh-Ville et Israël dans l'innovation sur la base de la coopération entre les deux gouvernements, prenant en compte l'échange d'expériences dans l’édification d'un cadre juridique pour des centres d'appui à l'entrepreneuriat innovant, la création d'un fonds d’appui à l’entrepreneuriat et l’échange entre les jeunes entrepreneurs dans ce domaine.



En outre, Ho Chi Minh-Ville et la partie israélienne promouvront leur coopération dans les domaines de l'investissement et du commerce ; du transfert de technologies dans la production agricole de hautes technologies, des nouvelles solutions et technologies pour lutter contre le changement climatique...



Pour sa part, le ministre israélien a estimé qu'avec la signature récente de l'accord de libre-échange entre les deux pays, les deux parties disposeront de nouvelles opportunités de coopération, en particulier dans les domaines d’excellence d'Israel tels que l'entrepreneuriat innovant, l’agriculture de hautes technologies, la lutte contre le changement climatique et la gestion urbaine.



Il a recommandé la mise en place de centres d'appui à l'entrepreneuriat innovant et a réitéré la volonté d'Israël de partager ses expériences avec le Vietnam, y compris Hô Chi Minh-Ville, dans ce domaine.



Il a demandé à Ho Chi Minh-Ville de renforcer sa coopération avec des partenaires israliens, de favoriser les entreprises israéliennes dans la commercialisation, la distribution de produits, ainsi que les échanges commerciaux, notamment les produits agricoles et les biens de consommation.