Ho Chi Minh-Ville étudie l'idée de former une "Fintech Street"

Ho Chi Minh-Ville étudie actuellement la formation d'un centre financier international, dont l'idée de former une "Fintech Street" semblable à Wall Street aux Etats-Unis.

Selon Lam Dinh Thang, directeur du Service de l'Information et de la Communication de Ho Chi Minh-Ville, la Résolution n° 31-NQ/TW du Bureau politique sur les orientations et les tâches de développement de Hô Chi Minh-Ville pour 2030, avec vision pour 2045, recommande à la mégapole du Sud de faire des efforts pour devenir d’ici 2030 la locomitive du pays en termes d’économie numérique et de société numérique. D'ici 2030, l'économie numérique devrait représenter 40% du PIB de Ho Chi Minh-Ville.

Pour atteindre cet objectif, Ho Chi Minh-Ville a lancé de nombreuses politiques axées sur le développement de la science, de la technologie et de l'innovation. Parallèlement, elle continue d'investir dans les centres d'incubation d'entreprises technologiques et de chercher à les exploiter efficacement, ainsi qu’à créer un écosystème startup durable.

Un séminaire sur la transformation numérique dans le secteur financier et bancaire à Ho Chi Minh-Ville. Photo: Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville

En outre, Ho Chi Minh-Ville a mis en œuvre de nombreux projets et programmes importants tels que son programme de transformation numérique, son projet de devenir une ville intelligente...

Définissant 2023 comme l'année des "données numériques", Ho Chi Minh-Ville se concentre sur les activités de connexion, de partage, d'exploitation et d'analyse des données pour la transformation numérique.

Selon Lam Dinh Thang, la mégapole du Sud a publié une stratégie de gouvernance des données. Cette stratégie vise à libérer le potentiel des données pour mieux servir les opérations des agences de la ville, fournir des services plus pratiques et efficaces à la population, augmenter la productivité du travail, et développer l'économie numérique de manière globale et durable.

Non seulement à Ho Chi Minh-Ville, la promotion de la transformation numérique est de plus en plus populaire dans de nombreuses provinces et grandes villes et dans les ministères et agences.

Plusieurs experts prévoient que la transformation numérique continuera à s’accélérer dans le secteur bancaire et financier, ce qui entraînera une demande croissante en termes de garantie de la sécurité des données.