Hô Chi Minh-ville et Son La rejoignent le Réseau mondial des villes apprenantes

Hô Chi Minh-Ville et la ville de Son La de la province éponyme (Nord), font partie la liste des 64 villes de 35 pays inscrites au Réseau mondial des villes apprenantes publiée le 14 février à Paris par l’UNESCO, pour leurs efforts exceptionnels visant à faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité pour tous au niveau local.

L'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a noté que l'événement reflète des étapes spécifiques dans la mise en œuvre des politiques et des directives du Parti et de l'État en matière d'intégration internationale et d'éducation.

Dao Quyen Truong, chef général adjoint du Département de la diplomatie culturelle et des affaires de l'UNESCO du ministère vietnamien des Affaires étrangères, a considéré cela comme le résultat de la matérialisation de la stratégie de diplomatie culturelle à l'horizon 2030, des efforts et de la détermination des Comités populaires locaux comme ainsi que leur coordination étroite avec les agences, les experts et les scientifiques compétents tant dans le pays qu'à l'étranger, et les contributions des résidents locaux.

Actuellement, cinq villes vietnamiennes sont membres du réseau mondial des villes apprenantes: Sa Dec, province de Dông Thap (2020), Cao Lanh, province de Dông Thap et Vinh (2022), province de Nghê An, Hô Chi Minh-Ville et Son La (2024).

En 2013, l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie a créé le Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO pour favoriser la cohésion sociale, le développement économique et le développement durable dans les zones urbaines.

Cette année-là, la première Conférence internationale sur les villes apprenantes a adopté la Déclaration de Pékin sur la création des villes apprenantes et le Référentiel de la ville apprenante qui sont les documents d’orientation du réseau.

En 2015, le réseau a commencé à accepter des membres. Depuis, il est devenu l’une des forces motrices pour promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie et ainsi permettre d’atteindre les Objectifs de développement durable de l’ONU au plan local.

Avec les nouveaux membres, le réseau compte désormais 356 villes de 79 pays avec plus de 390 millions de personnes bénéficiant d'opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. -VNA/VI