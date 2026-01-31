Ho Chi Minh-Ville accélère la clôture des dossiers de violations liées à la pêche INN

Ho Chi Minh-Ville intensifie la clôture des dossiers de violations liées à la pêche illicite (INN). Photo: VNA

Le Service municipal de l’Agriculture et de l’Environnement de Ho Chi Minh-Ville accélère le réexamen et le traitement définitif des dossiers de violations liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de clôturer l’ensemble des dossiers avant le 5 février 2026.



Cette instruction urgente a été donnée par le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Duoc, dans le cadre de la mise en œuvre stricte des directives du gouvernement, alors que le Vietnam se prépare à accueillir une mission d’inspection de la Commission européenne (CE), étape clé dans les efforts visant à lever le « carton jaune ».



Les premiers examens montrent que le traitement et la clôture des dossiers de violations concernant la pêche INN à Ho Chi Minh-Ville restent lents. Le président du Comité populaire municipal a donc exigé du directeur du Service municipal de l’Agriculture et de l’Environnement qu’il renforce la direction dans ce travail et instaure un régime de rapports quotidiens pour suivre l’avancement des travaux. Les unités compétentes doivent mobiliser l’ensemble des ressources et traiter chaque dossier conformément à la loi et dans les délais impartis.



Selon le Service municipal de l’Agriculture et de l’Environnement, entre le 1er janvier 2024 et la fin de 2025, la ville a recensé 1.827 navires de pêche présentant des signes de violation, entraînant des sanctions administratives d’un montant total de plus de 8,9 milliards de dôngs.



Depuis le début de l’année 2026, aucune infraction grave n’a été détectée, et les cas mineurs de perte de connexion ont été rapidement régularisés. – VNA/VI