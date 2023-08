Hanoi veut promouvoir ses relations de coopération avec Washington

Une délégation de Hanoi, conduite par Nguyên Ngoc Tuân, sous-secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire municipal, a eu une rencontre de travail avec l’administration de la capitale Washington, dans le cadre de sa visite aux États-Unis.

La délégation pose avec le personnel de l’ambassade du Vietnam aux États-Unis dans la Maison du Vietnam. Photo : VNA

Lors de la rencontre tenue le 16 août, le responsable a déclaré que Hanoi et Washington, en tant que centres politiques et administratifs, apporteront d’importantes contributions au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Les administrations des deux capitales doivent accroître les échanges de contacts et de délégations, ainsi que les activités de promotion des investissements, du commerce et du tourisme, a-t-il suggéré.

Il a recommandé de renforcer les activités interpersonnelles et d’échanges culturels, comme l’organisation du programme artistique " Journées de Hanoi à Washington".

De son côté, la cheffe du département des relations étrangères du district de Columbia, Kimberly Bassett, a proposé que les deux parties négocient pour signer un mémorandum de coopération.

L'administration de Washington créera toutes les conditions pour que les entreprises de Hanoi mènent des activités de promotion commerciale, d’importation et d’exportation ici et pour que les entreprises américaines investissent à Hanoi.

Les deux parties ont échangé des expériences sur l’organisation de l’appareil du pouvoir, les mécanismes de contrôle des activités des organes d’État, la planification et la gestion des infrastructures urbaines, l’environnement, la construction de villes intelligentes, le développement du tourisme et les politiques de sécurité sociale.

Toujours dans le cadre du programme de travail à Washington, la délégation de Hanoi a travaillé avec le personnel de l’ambassade du Vietnam aux États-Unis.

L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a souligné l’importance de la visite de la délégation de Hanoi, alors que le président du Conseil populaire de Hanoi Nguyên Ngoc Tuân a proposé la coopération de l’ambassade pour propager l’image de la capitale vietnamienne.