Hanoï veille à développer la chaîne de valeur

Cérémonie de signature d’assistance à la chaîne de valeur de Hanoï. Photo : Tiên Duân

Hanoï a créé 159 chaînes de valeur spécialisées dans la production ou la commercialisation de produits agricoles, forestiers et aquatiques.

Selon Nguyên Ngoc Son, directeur adjoint du Service de l’Agriculture et du Développement rural municipal de Hanoi, la ville est l’une des deux grandes villes du pays bénéficiant du projet du gouvernement canadien « Sécurité alimentaire pour le développement ». Ce projet a pour but de garantir la sécurité alimentaire, relier la chaîne de valeur à la protection de l’environnement et à la croissance verte.