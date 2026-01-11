Hanoï récompense des modèles innovants de logements sociaux lors du Festival du design créatif 2026

L'un des projets lauréats du concours de conception de logements sociaux durables. Photo : https://baomoi.com/



Dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2026, une cérémonie de remise des prix du concours intitulé "Idées de conception de modèles de logements sociaux – Vers des solutions durables" s’est tenue le 10 janvier sur la place Dong Kinh Nghia Thuc.

L’événement a mis à l’honneur 44 projets exceptionnels, parmi lesquels sept premiers prix ont été distingués pour leur fort potentiel de développement en tant que modèles architecturaux susceptibles d’être déployés à l’échelle nationale.

Placée sous le parrainage du ministère de la Construction et pilotée par l’Association des architectes du Vietnam (VAA), cette initiative répond aux orientations du Premier ministre, dans un contexte où la demande de logements sociaux dans les zones urbaines et les parcs industriels ne cesse de croître.

Selon le comité d’organisation, les solutions primées permettront au ministère de la Construction d’élaborer des conceptions types, facilitant ainsi la simplification des procédures administratives liées à la délivrance des permis de construire. En réduisant les délais de préparation des investissements et les coûts de production, ces modèles devraient accélérer la mise en œuvre effective des projets sur le terrain.

Au cours de la cérémonie, le comité d’organisation a décerné sept premiers prix, huit deuxièmes prix, huit troisièmes prix ainsi que 21 prix d’encouragement.

Lancé en septembre 2025 lors du 10e Festival national des jeunes architectes à Huê, le concours a suscité un vif intérêt avec 69 propositions émanant de 59 unités de conception. Les projets se sont concentrés sur des solutions d’industrialisation, de modernisation et de modularité, permettant une construction rapide et en série, tout en optimisant l’espace habitable et en intégrant des technologies respectueuses de l’environnement. -VNA/VI