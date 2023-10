Hanoï promeut le développement de l’agritourisme et du tourisme rural

L’agritourisme apportera des avantages à la communauté et contribuera à la protection de l'environnement. Photo: hanoimoi

Afin d'exploiter au mieux ses valeurs culturelles traditionnelles et ses villages artisanaux, le district de Thanh Oai de Hanoï doit se concentrer sur le développement d'un tourisme vert et durable, en promouvant des modèles de l’agritourisme, de l’écotourisme et du tourisme rural. Il s’agissait des mesures proposées lors d’une réunion organisée le 3 octobre par le service du Tourisme de Hanoï et le district de Thanh Oai.

Le district compte 266 vestiges, dont 151 classés au niveau national et municipal, notamment la fête de Binh Da reconnu patrimoine culturel immatériel national, la pagode de Boi Khe, l’une des plus belles et des plus anciennes du pays, un mémorial du Président Hô Chi Minh dans la commune de Xuan Duong…

Thanh Oai possède également la beauté naturelle d'une campagne du delta du Nord avec des villages anciens et 51 villages de métier traditionnels qui sont des atouts pour développer des produits touristiques typiques.

Selon le directeur adjoint du service municipal du Tourisme, Tran Trung Hieu, dans la planification du développement touristique de Hanoï d’ici 2020 et à l’horizon 2030, le district de Thanh Oai, situé sur la ceinture touristique de la rivière Day, figure dans le pôle touristique de Ha Dong et des zones environnantes, qui se concentrent sur le développement du tourisme culturel, de l’écotourisme et des produits touristiques associés aux villages de métier.

Le district doit proposer des mécanismes et politiques pour encourager et soutenir les individus, organisations et entreprises dans le développement de nouveaux produits touristiques verts et durables, a-t-il déclaré.

Tran Trung Hieu a également proposé de multiplier des activités de promotion du tourisme, d’attirer plus d’investissement dans des projets et de construire d’un centre de tourisme et de l’innovation pour présenter des produits dont ceux de villages de métier.