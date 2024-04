Hanoï lance davantage de circuits expérientiels

Hanoï abrite un certain nombre de sites culturels et historiques considérés comme des ressources précieuses pour le développement du tourisme.

Actuellement, le nombre de touristes venant à Hanoï explose, notamment les voyageurs étrangers. Photo : VNA

Terre sacrée de personnes talentueuses, dotée d'une histoire et d'une culture riches, la ville compte 5.922 vestiges, 1.793 patrimoines immatériels et 1.350 villages d'artisanat, ainsi que de magnifiques paysages naturels.



Le secteur touristique de la capitale considère le tourisme culturel comme sa marque de fabrique, le segment du tourisme expérientiel étant particulièrement encouragée, proposant davantage de visites des sites du patrimoine et des villages artisanaux de Hanoï.



Donner du sens aux produits touristiques



Situé à l'ouest de Hanoï, avec les magnifiques paysages de Xu Doai (l'une des quatre anciennes provinces entourant Thang Long - Hanoï aujourd'hui) et le bon respect des règles du feng shui selon la religion populaire, le district de Quoc Oai possède des valeurs culturelles uniques et diverses.



Il compte 101 reliques répertoriées, notamment le complexe de reliques nationales spéciales de la pagode Thay et la relique nationale spéciale de la maison communale So. En outre, le district abrite divers types de patrimoine culturel immatériel précieux, tels que les marionnettes sur l'eau, le chant Do, le chant Ham Rong Vi, le chant Tuong ou le chant Cheo, les spectacles de gongs du peuple Muong, ainsi que 55 fêtes traditionnelles. Idéalement situé à seulement une demi-heure de route du centre de Hanoi, Quoc Oai attire chaque année un grand nombre de visiteurs.



Selon Hoang Nguyen Ung, vice-président du Comité populaire du district de Quoc Oai, Quoc Oai a jusqu'à présent mis en œuvre le projet « Préserver et utiliser l'identité et les valeurs culturelles traditionnelles dans le développement du tourisme dans le district » afin de capitaliser sur les ressources disponibles, faire un bond en avant dans le développement du tourisme et contribuer à la préservation et à l’utilisation des valeurs culturelles traditionnelles.



Longtemps connu sous le nom de « Terre des Deux Rois » car c'est la demeure de Phung Hung et Ngo Quyen, deux héros nationaux qui repoussèrent les envahisseurs aux VIIIe et Xe siècles, l'ancien village de Duong Lam, est un «musée vivant » qui préserve les caractéristiques fondamentales d'un village du Nord du Vietnam, avec une porte du village, des banians, un quai, une cour commune et 956 maisons traditionnelles. En moyenne, le site attire près de 15.000 touristes par an, dont 6.000 à 7.000 étrangers.



Les visiteurs découvrent non seulement l'architecture, le paysage et le mode de vie local, mais participent également à la vie des villageois. Ces activités laissent des impressions et des émotions profondes à chaque visiteur, notamment aux étrangers.



Pendant ce temps, en arrivant au village de céramiques de Bat Trang, les voyageurs aiment pétrir et façonner l'argile de leurs propres mains pour créer des souvenirs à emporter chez eux. Au Temple de la Littérature de Hanoi ou à la Citadelle Impériale de Thang Long, les visiteurs découvrent le site des reliques et participent à des activités culturelles et à des jeux de décryptage des valeurs patrimoniales. En outre, la Guilde des marionnettes sur eau de Dao Thuc (district de Dong Anh) propose non seulement des spectacles aux visiteurs, mais les artistes paysans interagissent également régulièrement avec eux et leur apprennent à manipuler eux-mêmes des marionnettes.



Comme l'a commenté Phung Quang Thang, président de l'Association du tourisme de Hanoï, la variété des patrimoines et des villages artisanaux constitue une ressource extrêmement précieuse pour l'industrie touristique de la capitale afin de développer des produits typiques de chaque localité et de servir un large éventail de touristes nationaux et internationaux. Cela améliore également les connaissances et la vie spirituelle des habitants ainsi que les infrastructures entourant les sites touristiques.



Améliorer l'expérience touristique



Actuellement, le nombre de touristes venant à Hanoï explose, notamment les voyageurs étrangers. C’est un signe positif pour le secteur touristique de la ville qui doit mettre en œuvre des solutions pour attirer les visiteurs et stimuler la croissance du tourisme. En particulier, le développement de nouveaux produits présentant les caractéristiques de Hanoï pour accroître l'attrait touristique fait l'objet d'une attention particulière.



Hanoï a lancé de nombreux produits touristiques, notamment un modèle pilote de tourisme communautaire combiné à des expériences dans des villages artisanaux et des attractions touristiques présentant les valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques du district de Ba Vi.



En février, le Département du tourisme de Hanoï a développé des produits touristiques expérientiels associés aux patrimoines, reliques et villages artisanaux le long des routes Centre de Hanoï - Thanh Tri - Thuong Tin - Phu Xuyen, Centre de Hanoï - Thanh Oai - Ung Hoa - My Duc, Centre de Hanoï - Son Tay - Ba Vi, entre autres.



À l'heure actuelle, le Département continue de développer un modèle de tourisme communautaire lié à des expériences pratiques dans des villages artisanaux et des destinations touristiques présentant les valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques dans les districts tels que My Duc et Chuong My.



Cependant, les experts affirment que pour que ces produits deviennent attrayants et uniques, un déploiement synchronisé est nécessaire.

Tout d’abord, il est important de bien comprendre les visiteurs de chaque localité, leurs besoins et leurs envies, avant de proposer des produits expérientiels adaptés. Par exemple, l’expérience touristique au village de fabrication d’encens de Quang Phu Cau se focalise sur la photographie d’enregistrement, alors que les touristes ont de nombreux autres besoins.

Selon Phung Quang Thang, Hanoï doit développer diverses expériences touristiques en vue de concevoir des circuits uniques qui impliquent l'exploration de l'histoire ou la découverte des riches cultures locales et des étapes de production de l'artisanat et des plats typiques.

En outre, les visiteurs devraient pouvoir interagir avec les habitants, les artisans et les personnalités célèbres des villages, ainsi qu'en apprendre davantage sur l'artisanat traditionnel et les fêtes locales. En termes de développement d’itinéraires touristiques, il est conseillé de créer une chaîne d’offre de services plus diversifiée et d’améliorer l’expérience touristique.

Il est également nécessaire de renforcer la promotion du tourisme et les liens entre les localités dans le transport des visiteurs pour découvrir les villages patrimoniaux et artisanaux. Si ce produit touristique prospère, il apportera d'énormes bénéfices, depuis l'attraction de visiteurs jusqu'à l'exploitation de la valeur du patrimoine culturel de la capitale. - VNA/VI