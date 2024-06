Hanoï envisage d'accueillir 7 millions de touristes étrangers d'ici 2025

Le secteur touristique de Hanoï vise à accueillir plus de 30 millions de visiteurs, dont 7 millions d'arrivées internationales, et à gagner plus de 130 000 milliards de dôngs (plus de 5 milliards de dollars) grâce au tourisme en 2025.



Selon son plan de développement, la contribution du secteur au produit intérieur brut régional de la ville devrait dépasser 8 % et le taux d'occupation des chambres d'hôtel et d'hébergement devrait dépasser 60 %.



Au cours de la période 2024-2025, Hanoï continue de développer son secteur touristique de manière durable et efficace, servant de porte d'entrée touristique à la fois pour la région nord et le pays, et de destination sûre, conviviale et de haute qualité.



La ville déploie également de multiples tâches et solutions pour accélérer la reprise et le développement de l'industrie, dont l'une consiste à créer des produits touristiques professionnels et attrayants qui ont un potentiel de développement révolutionnaire, notamment le tourisme culturel, le tourisme MICE, le tourisme agricole et rural, le tourisme récréatif. - le tourisme sportif, le tourisme écologique, le tourisme de villégiature, le tourisme de santé et de golf.



Des solutions sont déployées pour attirer les touristes étrangers à Hanoï, en se concentrant sur des marchés clés tels que l'Asie du Nord-Est, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'Union européenne, les États-Unis, et en exploitant progressivement des marchés potentiels tels que l'Inde, les pays du Moyen-Orient, Australie et pays d’Europe de l’Est.



Le secteur touristique de Hanoï élaborera des plans de promotion dans les médias et les chaînes de télévision nationaux et internationaux, vulgarisera le tourisme de la capitale sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, ainsi que des programmes de promotion sur les marchés clés et potentiels.



La planification et l'investissement dans le développement des infrastructures touristiques dans une orientation professionnelle et moderne seront encouragés, avec la priorité accordée à un certain nombre de projets clés de développement touristique à Ba Vi, Huong Son - Quan Son et le lac Dong Mo.



L'accent sera également mis sur l'amélioration de la qualité des destinations et le développement de produits touristiques associés aux valeurs et au patrimoine historiques et culturels. – VNA/VI