Hanoï : Des localités veillent à propager les spécialités de région

Cérémonie de vernissage de la foire de produis agricoles et de spécialité de Hanoï

Les séances de la foire ont permis de présenter aux consommateurs hanoïens et des régions avoisinantes des produits agricoles, forestiers et aquicoles, spécialités majeures de saison de chaque localité, région et coopératives agricoles du pays, elles permettront d’élargir le marché de consommation de produit, se concentrer sur le marché intérieur avec le slogan « Les Vietnamiens consomment vietnamiens » et « Les produits vietnamiens conquirent les Vietnamiens ».

Selon Nguyên Minh Tiên, directeur du Centre de promotion commerciale agricole, la foire de produits agricoles et de spécialité de la région s’est organisée à cette fois, en vente directe et en live stream, a donné aux clients de plusieurs moyens de transactions et de commercialisation et de répandre l’image des spécialités des localités du pays.

Des dirigeants du Service de l’Agricultures et du Développement rural de Hanoï,

des provinces de Tuyên Quang, Cao Bang…. visitent le stand de produits agricoles de Hanoï

Particulièrement, à la foire, les visiteurs ont eu l’occasion d’acheter et déguster de plusieurs sortes de thé et des fruits tropicaux de saison tels que letchis de Bac Giang, durians, beurres, annones de Dak Nông, prunes de Môc Châu, raisins de Ha Den Cao Bang, melons de Lam Son Thanh Hoa….

La foire a servi de pont d’union entre des producteurs, des fournisseurs, dessupermarchés, des chaînes de distribution et de vente au détail de produitsagricoles, forestiers et aquicoles. Les établissements participants ont apporté à la foire des produits agricoles et spécialités célèbres associés à leur positiongéographique tels qu’ail de Ly Son, sauce de chili de Muong Khuong, riz de SengCu, gelée noire, pain de Khau Sli de Cao Bang, gelée d’ombelle, eau nutritive decanne de sucre de Thanh Hoa, café et noix de macadamia de Dak Lak, riz ST25 de Soc Trang …/;