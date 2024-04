Hanoï dans le Top 100 des "smart cities"

L'Institut international de développement et de gestion (IMD), en collaboration avec l'Organisation mondiale des

villes intelligentes

et durables (WeGO), vient d’annoncer le classement des 100 premières villes intelligentes au monde en 2024.

Photo : VNA

Le Vietnam en compte deux dans la liste à savoir Hanoï au 97ème rang ( 3 places par rapport à 2023) et Hô Chi Minh-Ville au 105ème ( 3 places).

Les chercheurs ont analysé les données et interrogé 120 habitants dans chacune des 142 villes du monde, fournissant ainsi une évaluation de l'impact des infrastructures et des technologies d'une ville sur sa productivité globale et la qualité de vie de ses habitants.

Selon l'IMD, les villes intelligentes sont définies comme "des environnements urbains qui appliquent la technologie pour améliorer les avantages et minimiser les limites du processus d'urbanisation pour les gens".

Les villes du top 20 sont pour la plupart situées dans des zones où les conditions socioéconomiques sont relativement stables, même dans un contexte d'instabilité mondiale. Ces villes ont également mis en œuvre des initiatives visant à améliorer la qualité de vie globale de leurs résidents, notamment la création d'espaces verts, l'augmentation des opportunités d'événements culturels et la promotion des liens sociaux.

En outre, de nombreuses villes ont adopté des stratégies innovantes pour attirer et retenir les talents, promouvoir les activités d'investissement durable et résoudre les problèmes à long terme liés aux inégalités, aux disparités géographiques et à l'intégration sociale.

Ces derniers temps, Hanoï a mis en œuvre la construction d’un modèle de ville intelligente en approuvant la mise en œuvre de la résolution n° 18-NQ/TU émise par le Comité du Parti de Hanoï le 30 décembre 2022 sur la transformation numérique et la construction d'une ville de Hanoï intelligente d'ici 2025, avec orientations à l'horizon 2030.

Hanoï se fixe notamment l’objectif que d'ici 2025, elle mettra en œuvre la transformation numérique, se développera vers une ville urbaine verte, intelligente et moderne, en s'efforçant de figurer dans le groupe des localités leaders du pays en matière de transformation numérique.

En 2030, Hanoï deviendra une ville intelligente et moderne, se connectant progressivement au réseau urbain intelligent de la région et du monde.- CPV/ VNA/VI