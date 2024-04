Forum d'affaires Vietnam-Taïwan (Chine) à Hanoï

Le Vietnam est actuellement une destination d'

investissement

attractive en Asie du Sud-Est et dans le monde pour les entreprises

taïwan

aises, selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Duy Dong lors d’un forum d'affaires Vietnam-Taïwan (Chine) tenu le 8 avril à Hanoï.

En 2023, les investissements de Taïwan (Chine) au Vietnam se sont fortement augmenté pour atteindre 2,2 milliards de dollars, soit quatre fois plus que l'année précédente. Cette croissance impressionnante a placé Taïwan au quatrième rang parmi les 105 pays et territoires investissant au Vietnam, avec près de 3.200 projets totalisant plus de 39,5 milliards de dollars de capitaux enregistrés. De plus, Taïwan est devenu le cinquième partenaire commercial du Vietnam.

Tran Duy Dong a félicité les entreprises taïwanaises pour leurs contributions au développement économique du Vietnam. Il a souligné leur rôle dans la promotion du transfert de technologie, l'augmentation de l'utilisation de matériaux produits localement et le perfectionnement de la main-d'œuvre vietnamienne. Ces efforts, a-t-il estimé, contribuent à l’établissement de chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pham Tan Cong, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie vietnamienne (VCCI), a souligné la forte présence de grands conglomérats électroniques taïwanais comme Foxconn, Wistron, Qisda, Pegatron, Compal et Quanta au Vietnam, déclarant qu'il s'agissait d'un signal prometteur pour la coopération entre les deux parties.

A cette occasion, un Salon international de l'investissement et du commerce Vietnam-Taïwan (Chine) a débuté le 8 avril et se poursuit jusqu'au 9 avril. L'événement fournit une plate-forme de collaboration entre les entreprises de divers secteurs. -VNA/VI