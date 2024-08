Football : le Vietnam va disputer des matches amicaux contre la Thaïlande et la Russie en septembre

Le Vietnam va disputer des matches amicaux contre la Thaïlande et la Russie à l'occasion des Journées de la FIFA en septembre, a annoncé le 19 août la Fédération vietnamienne de football (VFF).

Le Vietnam affrontera la Thaïlande et la Russie au stade national de My Dinh à Hanoï. Tous les matches de l'équipe vietnamienne auront lieu à 20h00, le match contre la Russie étant prévu le 5 septembre et le match contre la Thaïlande le 10 septembre.

Les équipes russe et thaïlandaise sont considérées comme les adversaires forts, c'est donc une opportunité pour le Vietnam de perfectionner ses compétences et d'acquérir plus d'expériences, a déclaré Duong Nghiep Khoi, secrétaire général de la VFF.

Ces prochains matches amicaux internationaux serviront d'échauffement à l'équipe vietnamienne pour se préparer à la Coupe de l'ASEAN 2024, a-t-il ajouté. -VNA/VI