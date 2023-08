Fête Vu Lan : le vice-PM Tran Luu Quang félicite les dignitaires et les fidèles bouddhistes à HCM-Ville

Le 19 août, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a rendu visite à la pagode Vietnam Quoc Tu à Hô Chi Minh-Ville pour féliciter le vénérable Thich Tri Quang, patriarche de l'Eglise bouddhiste vietnamienne (EBV), le vénérable Thich Thien Nhon, président du Conseil d’administration de l’EBV et d'autres dignitaires bouddhistes, à l'occasion de la fête Vu Lan - Piété filiale selon le calendrier bouddhiste 2567.





Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (3e à gauche) rend visite à la pagode Vietnam Quoc Tu à Hô Chi Minh-Ville pour féliciter des dignitaires bouddhistes à l'occasion de la fête Vu Lan. Photo : VNA



Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a déclaré que Vu Lan-piété filiale était une tradition bouddhiste ainsi qu'une activité culturelle visant à honorer et reconnaître les mérites des parents et des ancêtres. Cette pratique culturelle est devenue une bonne tradition culturelle du peuple vietnamien.



Remerciant les dirigeants du gouvernement pour leur reconnaissance et leur appréciation des réalisations de l’EBV, le vénérable Thich Tri Quang, patriarche de l’EBV, a déclaré que grâce à la bonne direction et au soutien des dirigeants du Parti et de l'État, avec la solidarité des fidèles bouddhistes, le bouddhisme vietnamien avait atteint de nombreuses réalisations.



La fête Vu Lan ou Têt Trung Nguyên, qui a lieu le 15e jour du 7e mois lunaire, tombe cette année le 30 août. Lors de cet événement, les Vietnamiens ont l’habitude de brûler de nombreux papiers votifs censés relier le monde des vivants à celui des défunts afin de les honorer et de pourvoir à leurs besoins.



La fête Vu Lan est un évènement bouddhique durant lequel la mère est sauvée de l’enfer. Selon la croyance des Vietnamiens, les ancêtres sont autorisés à retrouver leurs descendants pendant la fête des morts. Les familles préparent un repas copieux pour les accueillir.

La fête Vu Lan et la fête «Xa tôi vong nhân» ont le même objectif, celui d’exprimer la reconnaissance des enfants envers leurs parents et leurs ancêtres, suivant la tradition du peuple vietnamien «En buvant de l'eau, on pense à la source».



Cette fête, qui honore la piété filiale, est devenue un trait original de la culture vietnamienne.