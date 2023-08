Exposition d'art Vietnam-Indonésie à Ho Chi Minh-Ville

Pas moins de 64 peintures et sculptures d'artistes vietnamiens et indonésiens sont exposées du 7 au 13 août à l'Association des beaux-arts de Ho Chi Minh-Ville.

Des artistes vietnamiens et indonésiens lors de l'exposition. Photo : Association des beaux-arts de Ho Chi Minh-Ville

Sont exposées principalement des peintures dans divers matériaux et styles tels que l'impressionnisme, l'abstrait et le réalisme.

Les peintures présentent un large éventail de sujets tels que les paysages et les habitants du Vietnam et de l'Indonésie, le changement climatique, la protection de l'environnement et les aspirations à la paix.

À travers les œuvres, les artistes partagent également leurs sentiments intérieurs et leurs réflexions sur le monde, l'amour, la famille et la société.

Parmi les peintures, l'exposition présente un groupe de statues en céramique de Bodhidharma de différentes tailles et styles par la sculpture vietnamienne Nguyen Van Trung, qui a une forte passion pour l'art bouddhiste.

Nguyen Xuan Tien, président de l'Association, a déclaré que c'était la première fois que l'Association organisait une exposition conjointe d'artistes vietnamiens et indonésiens. Il marque la coopération en beaux-arts entre les deux pays.

Il a ajouté que malgré les différences de styles et de culture, tous les artistes se concentrent sur les mêmes sujets du changement climatique, de la guerre et de la paix, des personnes et de la société, ce qui fait que leurs œuvres conservent à la fois des caractéristiques nationales et d'époque.

À travers les œuvres d'art, les artistes amènent des collègues, des amis, de la famille et des amateurs d'art dans leur monde intérieur, a déclaré Nguyen Xuan Tien, ajoutant qu'il s'agit d'un monde magique de l'art vietnamien et indonésien et d'une aspiration aux valeurs de "chân - thiên - my" ( le vrai, le bon et le beau)."

Il espère que davantage d'expositions au Vietnam, en Indonésie et dans les pays de la région seront organisées pour présenter des œuvres d'art uniques aux amateurs d'art, ainsi que pour contribuer au développement de l'art de chaque pays et de la région.

Heri Kristanto, un artiste indonésien, a déclaré que ses collègues et lui étaient ravis de rejoindre l'exposition à Ho Chi Minh-Ville. Ce fut l'occasion pour les artistes des deux pays de se rencontrer et de partager leurs expériences et leurs compétences.

Il s'attendait à avoir plus d'expositions d'art d'échange entre les deux pays à l'avenir.

Intitulée «Exposition d'échange d'art Vietnam - Indonésie 2023 », qui se déroule du 7 au 13 août, a attiré la participation de 17 artistes vietnamiens et 11 artistes indonésiens.