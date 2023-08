Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente du Sénat de Belgique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 21 août à Hanoï une entrevue avec la présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D'Hose, en visite au Vietnam du 21 au 25 août à l’invitation du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D'Hose. Photo: VNA



Le Premier ministre a déclaré que la visite de la dirigeante belge au Vietnam revêtait une grande importance dans le contexte où les deux pays célébraient le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 5e de leur partenariat stratégique dans l'agriculture.

Il a déclaré que le gouvernement vietnamien attachait une grande importance au renforcement des relations substantielles et efficaces avec la Belgique, ajoutant que la Belgique était toujours parmi les principaux partenaires commerciaux du Vietnam dans l'UE et que le Vietnam était le plus grand partenaire commercial de la Belgique dans l'ASEAN. A savoir que le commerce bilatéral s’est chiffré à 4,73 milliards de dollars en 2022.

Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties continuent de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux et se coordonnent étroitement dans les forums multilatéraux et internationaux, en particulier sur les questions d'intérêt commun telles que la prévention des conflits, le maintien de la paix, le changement climatique...

Il a en outre déclaré que les deux parties devraient tirer pleinement parti de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), s'efforçant de porter le commerce bilatéral à 7 milliards de dollars au cours des 2-3 prochaines années.

Le chef du gouvernement a demandé au Sénat belge d’oeuvrer pour que le Parlement fédéral belge ratifie rapidement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et soutienne le retrait du «carton jaune» imposé par la Commission européenne aux produits aquatiques vietnamiens.

Le dirigeant vietnamien a proposé à la Belgique de soutenir le Vietnam dans le développement de l'agriculture circulaire, l'agriculture intelligente et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte sur la période 2021-2030, et de renforcer ses aides pour le Vietnam afin qu’il réalise ses engagements pris lors de la COP26...

La présidente du Sénat belge a exprimé son impression des réalisations en matière de développement socio-économique et du rôle et de la position du Vietnam sur la scène internationale. Selon elle, il est nécessaire aux deux parties de continuer à élargir les échanges et les dialogues à tous les niveaux dans divers domaines, en particulier en renforçant l'échange de délégations de haut niveau.

Elle a indiqué que Le Parlement fédéral belge s'efforce de ratifier l'EVIPA avant le 9 juin 2024 et que son pays était prêt à soutenir le Vietnam dans la transition énergétique, le développement agricole, le traitement des conséquences des produits chimiques toxiques/dioxine...