Entrevue entre le PM Pham Minh Chinh et le dirigeant chinois Xi Jinping

Le dirigeant chinois Xi Jinping a hautement apprécié les contributions spécifiques et pratiques du Premier ministre Pham Minh Chinh à la promotion de la coopération dans tous les domaines entre les deux pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait le développement des relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère. Selon lui, les perceptions communes obtenues par les deux secrétaires généraux au cours de cette visite, en particulier l'établissement d'un nouveau positionnement pour les relations entre les deux Partis et les deux pays, la construction d’une « Communauté de Vietnam-Chine tournée vers un avenir partagé et investie d'une importance stratégique », ont marqué un jalon historique important, constituant une orientation importante pour amener les relations entre les deux Partis et les deux pays dans une nouvelle période historique de développement plus stable, plus sain et plus durable. Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien travaillerait avec le Conseil d'État chinois pour renforcer la coordination et concrétiser les réalisations et les perceptions communes de haut niveau, contribuant à promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux pays.



Panorama de l'entrevue entre les deux dirigeants. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a défini six orientations clés de coopération : Premièrement, renforcer les échanges stratégiques et les échanges étroits à haut niveau et à tous les niveaux. Deuxièmement, mieux promouvoir le rôle important du pilier de la coopération en matière de défense et de sécurité. Troisièmement, améliorer l'efficacité de la coopération substantielle dans tous les domaines. Il a proposé que la Chine continue d'augmenter ses importations de biens vietnamiens, dont produits agricoles et aquatiques, mette en place des postes frontaliers intelligents et promeuve davantage les investissements au Vietnam, en particulier avec des projets de grande envergure et typiques dans les domaines où la Chine possède des atouts en matière de haute technologie et de croissance verte, renforce la connectivité des infrastructures stratégiques, celles de transport et aux portes frontalières. Il a également proposé de créer rapidement un groupe de travail pour résoudre complètement les problèmes d'un certain nombre de projets, d'accélérer la mise en œuvre de projets d'aides non remboursables, d'élargir la coopération financière et monétaire, contribuant à promouvoir les investissements et à faciliter les activités commerciales, d'étudier la création d'un groupe de travail pour promouvoir la reprise du tourisme entre les deux pays. Quatrièmement, renforcer les échanges entre les localités et entre les peuples. Cinquièmement, renforcer la coordination dans les forums multilatéraux. Sixièmement, les deux parties contrôlent bien les désaccords et traitent de manière satisfaisante les questions maritimes dans un esprit d'amitié, de respect mutuel et conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.