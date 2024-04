Efforts de maintenir la croissance des exportations vers la Chine

Malgré les impacts des difficultés de l’économie mondiale sur le commerce extérieur du Vietnam, les exportations vers la Chine demeurent encourageantes.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au premier trimestre 2024, les activités d’import-export vers la Chine - le plus grand partenaire commercial du Vietnam, ont continué de se redresser positivement. Les exportations vietnamiennes vers la Chine ont apporté 12,68 milliards de dollars, en hausse de 5,2% en rythme annuel. Les importations en provenance de Chine ont été estimées à 29,4 milliards de dollars, en hausse de 24,4%.

En 2023, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 171,2 milliards de dollars, représentant plus de 25 % du total de l’import-export du Vietnam. La Chine a continué à être le premier débouché de fruits et légumes vietnamiens, représentant 61,5% du montant des exportations nationales de ces produits.

Selon Luong Van Tai, représentant de l’Office du Commerce du Vietnam à Pékin (Chine), l'économie chinoise montre des signes positifs de reprise, donc si les produits vietnamiens répondent aux normes, ils auront un accès facile à ce marché.

Cependant, selon des experts, la Chine est désormais un marché très compétitif, notamment pour les produits agricoles et les fruits. Il est donc important aux entreprises vietnamiennes de se conformer strictement aux réglementations en matière de qualité et de traçabilité des marchandises pour pouvoir pénétrer plus profondément dans ce vaste marché.

Selon le directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce, Hoang Minh Chiên, le ministère de l'Industrie et du Commerce a envoyé de nombreuses délégations d'entreprises vietnamiennes en Chine afin de renforcer les échanges commerciaux, et a accueilli de nombreuses délégations chinoises au Vietnam. En outre, il collabore avec des localités frontalières telles que Lao Cai pour organiser des foires commerciales internationales afin de renforcer les liens commerciaux entre les deux parties…-VNA/VI