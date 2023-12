e PM exhorte Ca Mau à exploiter pleinement le potentiel de développement durable

Ca Mau doit redoubler d'efforts pour maximiser son potentiel et sa force, et promouvoir les ressources et l'esprit d'autonomie pour son développement local, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une cérémonie d'annonce de la création du plan directeur pour la période 2021-2030 de la province la plus méridionale, avec une vision jusqu'en 2050, et son événement de promotion des investissements le 9 décembre.

Photo : VNA

Mentionnant les politiques clés du Parti et de l'État en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale, le Premier ministre a exhorté Ca Mau à se concentrer sur l'exploitation de sa marque de "Cap Ca Mau", le point le plus méridional du pays, favorisant ainsi le développement du tourisme et exploiter ses avantages pour développer les énergies renouvelables et les ports maritimes.

Dans le même temps, Ca Mau devrait promouvoir l'application de la science et de la technologie dans l'aquaculture et la transformation des fruits de mer, en s'efforçant de devenir un centre dans ce domaine.

Il convient également de prêter attention à la création de percées dans les infrastructures de transport, en particulier les transports routiers, fluviaux, aériens et maritimes, a-t-il déclaré, tout en exhortant la province à construire des pistes pour que les gros avions puissent atterrir à l'aéroport de Ca Mau.

Le Premier ministre a également demandé aux autorités locales de se concentrer sur l'amélioration de la qualité des ressources humaines, d'investir davantage dans l'éducation et la formation, d'intensifier l'application de la science et de la technologie et de promouvoir l'écosystème des startups créatives, de développer des mécanismes et des politiques appropriés, d'accélérer la réforme administrative et d'améliorer les affaires. environnement d'investissement, accroître la compétitivité et éliminer rapidement les difficultés et créer des conditions favorables pour les entreprises.

Il a demandé aux entreprises qui ont obtenu des certificats d'enregistrement d'investissement et qui ont reçu une approbation de principe d'achever d'urgence les procédures et de mettre rapidement en œuvre leurs projets.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Tien Hai, a présenté le potentiel, les forces, les opportunités et les projets d'investissement dans la province.

Il a déclaré que le plan directeur de la province pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, approuvé par le Premier ministre le 16 novembre 2023, constitue une base importante pour l'élaboration des politiques, la planification des investissements et la création de motivation pour la production et les activités commerciales, et le bien-être social dans la localité.

Il a appelé les investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que les organisations internationales, à explorer les opportunités d'investissement dans la localité dans les temps à venir, affirmant que les autorités provinciales s'engagent à faire de leur mieux pour soutenir et accompagner les entreprises et les investisseurs.

Ca Mau a enregistré d'importantes réalisations en matière de développement socio-économique ces dernières années. Son PIBB en 2023 devrait atteindre plus de 45 400 milliards de dôngs (plus de 1,87 milliard de dollars), en hausse de 7,83% sur un an, dépassant le plan fixé. Le PIBB par habitant est estimé à près de 70 millions de dongs, tandis que le capital d'investissement social de la province est évalué à 24 000 milliards de dongs. - VNA/VI