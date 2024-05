Droits de l’homme: Le Vietnam se prépare à un dialogue sur son rapport national pour l’EPU

Le vice-ministre des Affaires étrangères ,Do Hung Viet, préside une conférence de presse dans l'après-midi du 15 avril 2024 à Hanoï, annonçant le rapport national pour le 4e cycle de l'EPU. Photo: VNA

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, dirigera une délégation vietnamienne pour participer à une séance de dialogue sur le rapport national du Vietnam concernant la défense et la promotion des droits de l'homme dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel (EPU), le 7 mai.

Le Vietnam soutient le mécanisme d'EPU du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, élabore sérieusement des rapports nationaux, des plans d'action et met en œuvre efficacement les recommandations que le Vietnam a acceptées lors des trois cycles précédents de l'EPU. Le Vietnam est actuellement membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025 et prépare sa candidature pour le mandat 2026-2028.

Lors de la prochaine séance de dialogue, la délégation vietnamienne abordera la garantie des droits de l'homme au Vietnam depuis le précédent examen, présentera les dernières informations sur son cadre politique et juridique lié aux droits de l'homme, ainsi que ses réalisations en matière de développement socio-économique et de garantie des droits de l'homme.

En outre, la délégation vietnamienne informera des progrès de la mise en œuvre des recommandations acceptées par le Vietnam au cours du 3e cycle, ainsi que des priorités et engagements du Vietnam dans les temps à venir.

La délégation vietnamienne est prête à participer au dialogue avec d'autres pays dans un esprit de coopération, d'égalité et de construction.

Le rapport national du Vietnam pour le 4e cycle de l'EPU a été préparé avec minutie et transparence, avec un contenu complet sur tous les droits de l'homme. Le rapport a bénéficié des contributions de nombreuses agences centrales et locales, à travers de nombreuses consultations avec des pays partenaires, des organisations internationales, des organisations sociopolitiques, des organisations professionnelles et des organisations non gouvernementales, des instituts de recherche et de nombreuses personnes au pays et à l'étranger.-VNA/VI