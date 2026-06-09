Don de sang : Le président de l’AN appelle à élaborer une stratégie de long terme

Le mouvement de don volontaire de sang s’est développé systématiquement, en profondeur et s’est largement répandu dans la société vietnamienne. Il s’agit là de la preuve la plus éclatante d’une société civilisée, compatissante et solidaire.

Cérémonie honorant les 100 donneurs de sang volontaires exemplaires de 2026. Photo: VNA

C’est ce qu’a souligné le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man à la cérémonie tenue le 9 juin à Hanoï pour honorer les 100 donneurs de sang volontaires exemplaires de 2026. L’événement était organisé par le Comité national de mobilisation pour le don volontaire de sang, en coordination avec le ministère de la Santé et la Croix-Rouge vietnamienne.

S’adressant aux donneurs de sang volontaires dans tout le pays, le président de l’Assemblée nationale a souligné que le don de sang destiné à sauver des vies constitue à la fois un geste humanitaire et une expression de la tradition vietnamienne de solidarité et d’entraide. Selon lui, chaque unité de sang donnée représente non seulement un soutien médical précieux, mais aussi un espoir de survie pour de nombreux patients en situation critique.

Tran Thanh Man a indiqué avoir été particulièrement touché par les exemples présentés lors de cette cérémonie. Parmi les personnes honorées figurent des donneurs ayant donné leur sang à des dizaines, voire à plus d’une centaine de reprises, des familles dont trois générations participent ensemble à cette activité, ainsi que des personnes ayant parcouru de longues distances pour répondre à des besoins urgents. Un citoyen étranger figure également parmi les lauréats.

Le président de l’Assemblée nationale a salué le développement constant du mouvement de don volontaire de sang au Vietnam au cours des dernières années. Il a adressé ses félicitations aux 100 personnes distinguées ainsi qu’aux organismes, associations, autorités locales, médias, bénévoles et donneurs qui contribuent à cette action dans l’ensemble du pays.

Afin d’assurer un développement durable de ce mouvement, le dirigeant a affirmé que l’Assemblée nationale et ses organes poursuivraient l’amélioration des politiques et des dispositions relatives à la santé, à l’action humanitaire et au don de sang volontaire. L’objectif est de garantir les droits des donneurs et l’efficacité, la transparance des activités philanthropiques.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man remet des satisfecits à une donneuse de sang. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale a également demandé au secteur de la santé et aux organismes concernés d’élaborer une stratégie de long terme pour le don de sang humanitaire. Il a insisté sur la nécessité de maintenir un réseau stable et durable de donneurs réguliers, tout en renforçant l’application des technologies numériques dans la gestion des donneurs et la répartition des réserves de sang.

Il a en outre appelé à diversifier les activités de communication , en accordant une attention particulière aux jeunes générations, ainsi qu’à reconnaître et récompenser rapidement les personnes et les collectifs exemplaires.

À cette occasion, Tran Thanh Man a lancé un appel à l’ensemble de la population, notamment aux membres des forces armées et aux jeunes, afin qu’ils participent activement au don de sang et encouragent leurs proches à faire de même.Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale a remis des satisfecits aux 100 donneurs exemplaires de l’année 2026. -VNA/VI