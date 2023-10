Deux chercheurs vietnamiens récompensés par l'Académie des sciences (France)

Tran Quang Hoa, enseignant à l'Université d’éducation de Hue, et Hoang Thi Giang, chercheuse à l'Institut vietnamien de génétique agricole, se sont vu attribuer, le 17 octobre à Paris, le Prix Tremplin de coopération bilatérale en recherche – ASEAN.



Tran Quang Hoa (au milieu) et Marc Chardin à la cérémonie de remise du Prix Tremplin de coopération bilatérale en recherche – ASEAN, le 17 octobre à Paris. Photo: VNA Un prix décerné par l'Académie des sciences, relevant de l’Institut de France , pour leur travail de proximité et leur efficacité dans les projets de coopération avec la France.

Leurs collègues français, le professeur Marc Chardin, chercheur à l'Institut de mathématiques de Jussieu Paris rive gauche (CNRS/Sorbonne Université/Paris Cité), et le professeur Stéphane Jouannic, chercheur (IRD) à l'UMR DIADE (IRD, Université de Montpellier, CIRAD) à Montpellier, ont été également récompensés à cette occasion.

Le projet de Tran Quang Hoa et du professeur Marc Chardin est axé sur des études de mathématiques théoriques et celui de Hoang Thi Giang et du professeur Stéphane Jouannic, sur la recherche de nouvelles variétés de riz de haute qualité résilientes au changement climatique.